¿A qué hora y qué canal transmite Chicago Sky vs Minnesota Lynx en vivo por la WNBA 2025?

El Chicago Sky se enfrenta a las líderes de la WNBA, las Minnesota Lynx, en un emocionante desquite el lunes 14 de julio. Tras una victoria sorprendente el sábado por 87-81, que marcó su triunfo más significativo en una temporada irregular, el Sky buscará su tercera victoria consecutiva, una hazaña aún más impresionante. Con un récord de 7-13, Chicago ha mostrado destellos de su potencial, especialmente en su reciente triunfo donde Angel Reese, la única All-Star del equipo, brilló con 19 puntos y 11 rebotes, consolidando su excepcional inicio de carrera con 40 dobles-dobles en sus dos primeras temporadas. Si deseas saber a qué hora y en qué canal transmiten el partido Sky vs. Lynx válido por la temporada 2025 de la WNBA, en este artículo te compartimos el horario exacto y guía de TV del encuentro.

## Preparación del Chicago Sky para el Desquite contra las Minnesota Lynx

El equipo de Chicago, que se encuentra en la parte baja de la tabla, busca replicar la intensidad mostrada el sábado, cuando dominaron a las Lynx con un 46.1% de tiros de campo y una ventaja de 45-28 en rebotes. La actuación de Ariel Atkins, con 27 puntos, y Kamila Cardoso, con 17 puntos y 15 rebotes, fue fundamental en la victoria anterior. Sin embargo, la tarea no será sencilla, ya que Minnesota no ha perdido dos partidos consecutivos en lo que va del fixture regular de la WNBA, a pesar de haber caído en dos de sus últimos tres encuentros.

## Desafío de las Minnesota Lynx

Las Minnesota Lynx, con un impresionante récord de 18-4, llegan a este partido buscando redimirse tras ser superadas, especialmente en la primera mitad, en el encuentro del sábado. La estrella de las Lynx y líder anotadora de la liga, Napheesa Collier, sumó 26 puntos, ocho rebotes, cinco asistencias, tres robos y tres tapones en el último enfrentamiento. Este “rematch” promete ser un duelo de voluntades, donde el ascendente Angel Reese del Sky intentará guiar a su equipo a tomar la delantera en la serie de la temporada contra las finalistas de 2024.

## Horarios de Transmisión del Partido

Mira desde México la transmisión del partido Chicago Sky vs. Minnesota Lynx a partir de las 7pm Tiempo Centro de México y sigue todas las incidencias aquí en MAG sobre la temporada 2025 de la WNBA. Si vives en los Estados Unidos, no te pierdas el juego entre Chicago Sky vs. Minnesota Lynx a partir de las 7pm CT (hora local de Chicago y Minnesota). Aquí te dejo con los horarios completos en todo USA para seguir el enfrentamiento.

## Transmisión desde México y Estados Unidos

Si vives en México y quieres ver el juego Chicago Sky vs. Minnesota Lynx, la única opción disponible será a través de WNBA League Pass vía streaming online en punto de las 7pm (Tiempo del Centro de CDMX). Revisa la suscripción local en el territorio mexicano para que puedas adquirir el servicio y ver la temporada 2025 de la WNBA. Desde los Estados Unidos, sigue la transmisión del juego entre Chicago Sky y Minnesota Lynx a través de la señal de ABC, WNBA League Pass, ESPN+ y Disney+, siendo las únicas opciones oficiales que tienes para mirar el juego. Asimismo, puedes ver toda la temporada 2025 de la WNBA suscribiéndote a Fubo y Paramount+.

## Detalles del Partido

– Fecha: Lunes, 14 de julio de 2025

– Lugar: Wintrust Arena en Chicago, Illinois

– Hora: 20:00 ET / 19:00 CDMX / 17:00 PT

– Canal TV: ABC

– Streaming: ESPN+, Disney+ y WNBA League Pass

¡No te pierdas este emocionante enfrentamiento entre el Chicago Sky y las Minnesota Lynx en la temporada 2025 de la WNBA!