¿A qué hora y qué canal transmite Chicago Sky vs Minnesota Lynx por la temporada 2025 de la WNBA?

La WNBA nos trae un enfrentamiento imperdible entre dos de las jugadoras más destacadas de la liga: Napheesa Collier de las Minnesota Lynx y Angel Reese de las Chicago Sky. Las Lynx, a pesar de la reciente derrota en la final de la Commissioner’s Cup, han mantenido un ritmo impresionante en la liga, ganando cuatro de sus últimos cinco partidos. Por su parte, las Chicago Sky llegan con un impulso significativo tras la reincorporación de Kamilla Cardoso, que las llevó a su sexta victoria de la temporada. Si quieres saber a qué hora y en qué canal transmiten el partido Sky vs. Lynx válido por la temporada 2025 de la WNBA, en este artículo te compartimos el horario exacto y guía de TV del enfrentamiento.

## El emocionante enfrentamiento entre Napheesa Collier y Angel Reese

El partido se disputará en el Wintrust Arena de Chicago y arrancará a la 1 p.m. ET, con transmisión en vivo por ABC y ESPN+. Todas las miradas estarán puestas en Angel Reese, quien atraviesa el mejor momento de su carrera. En sus últimos siete encuentros, Reese ha acumulado 122 puntos y 133 rebotes, haciendo historia en la WNBA al convertirse en la primera jugadora en registrar más de 15 rebotes en seis partidos consecutivos. Su impresionante racha de siete dobles-dobles es la más larga activa en la liga, demostrando su dominio en la pintura.

Reese se enfrentará a la favorita al MVP, Napheesa Collier, quien promedia 23.9 puntos, 7.9 rebotes y 3.2 asistencias, con un notable 52.8% de tiros de campo. El último choque entre estos dos equipos fue un emocionante 80-75 a favor de las Lynx. Sin embargo, con el regreso de Kamilla Cardoso, las Chicago Sky tienen todos los ingredientes para convertir este encuentro en otro thriller baloncestístico. Los pronósticos sugieren que el equipo local, impulsado por el gran momento de Reese, mantendrá el partido muy cerrado.

## Horarios y canales para disfrutar del partido Sky vs. Lynx

Mira desde México la transmisión del partido Chicago Sky vs. Minnesota Lynx a partir de las 11 am Tiempo Centro de México y sigue todas las incidencias aquí en MAG sobre la temporada 2025 de la WNBA.

Si vives en los Estados Unidos, no te pierdas el juego entre Chicago Sky vs. Minnesota Lynx a partir de la 12 pm CT (hora local de Chicago y Minnesota). Aquí te dejo con los horarios completos en todo USA para seguir el enfrentamiento.

– 1:00 p.m. ET – Hora del Este (UTC -4): Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut.

– 12:00 p.m. CT – Hora del Centro(UTC -5): Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama.

– 11:00 a.m. MT – Hora de la Montaña (UTC -6): Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona.

– 10:00 a.m. PT – Hora del Pacífico(UTC -7): Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).

## Cómo ver el juego desde México y Estados Unidos

Si vives en México y quieres ver el juego Chicago Sky vs. Minnesota Lynx, la única opción disponible será a través de WNBA League Pass vía streaming online en punto de las 11 am (Tiempo del Centro de CDMX). Revisa la suscripción local en el territorio mexicano para que puedas adquirir el servicio y ver la temporada 2025 de la WNBA.

Desde los Estados Unidos, sigue la transmisión del juego entre Chicago Sky y Minnesota Lynx a través de la señal de ABC, WNBA League Pass, ESPN+, y Disney+, siendo las únicas opciones oficiales que tienes para mirar el juego. Asimismo, puedes ver toda la temporada 2025 de la WNBA suscribiéndote a Fubo y Paramount+.

¡No te pierdas este emocionante enfrentamiento entre dos potencias de la WNBA!