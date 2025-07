Alex Caniggia destrozó a Mariana Nannis por comentarios hirientes hacia su hija: “No merece ser abuela”

La pelea entre Alex Caniggia y Mariana Nannis ha alcanzado un punto crítico en los últimos días, con un nuevo capítulo que involucra a Venezia, la hija menor del mediático. En una historia compartida en Instagram, Alex arremetió duramente contra su madre después de escuchar que cuestionaba la forma en que Venezia se vestía.

El influencer no se guardó nada al expresar su opinión sobre las acciones de Nannis, calificándola de manera contundente por sus críticas hacia su hija. Según Alex, una abuela que expulsa a su nieta de casa sin siquiera conocerla no merece ser llamada abuela, y criticarla por no usar marcas de lujo demuestra su vacío interior.

En un tono cada vez más agresivo, Alex continuó cuestionando las acciones de Nannis, señalando que rechazar a su propia sangre por no cumplir con un estándar superficial solo demuestra un corazón endurecido por el ego y la ignorancia. En su video más duro contra su madre, Alex expresó su dolor por las palabras dirigidas hacia Venezia, quien no puede defenderse por sí misma.

El mediático concluyó su mensaje afirmando que una abuela que juzga a su nieta por su apariencia muestra su pobreza de alma y su vacío interior. Según Alex, juzgar a una nieta por su aspecto no es un error, sino una elección cobarde y cruel que eventualmente llevará a la abuela a perder su lugar en el recuerdo de su descendencia.

### Los mensajes de Alex Caniggia contra Mariana Nannis y su hermana Charlotte

En medio de la creciente disputa entre Alex Caniggia y su madre, también ha surgido un conflicto con su hermana Charlotte. La reconciliación del mediático con Melody Luz no ha sido bien recibida en su entorno, lo que ha generado tensiones adicionales en la familia.

En este contexto, Alex hizo un llamado a su familia sin mencionar nombres específicos. A través de un video compartido en sus historias de Instagram, instó a sus parientes a no opinar sobre las parejas de sus seres queridos, ya que considera que esa es una cuestión privada que no les concierne.

Este mensaje se produjo en medio de los intensos comentarios entre Melody Luz y Nannis a través de las redes sociales y varias entrevistas televisivas. Alex enfatizó la importancia de no prestar atención a la negatividad y de mantenerse al margen de las críticas externas.

En resumen, la guerra familiar entre Alex Caniggia, Mariana Nannis y Charlotte ha alcanzado un nivel de tensión sin precedentes, con acusaciones, críticas y desencuentros que parecen no tener fin. La batalla por el control de la narrativa y la defensa de los seres queridos ha llevado a un punto de quiebre en el que la familia Caniggia se ve obligada a enfrentar sus diferencias y resolver sus conflictos internos para seguir adelante en paz y armonía.