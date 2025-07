Apareció el video del desagradable momento que Mauro Icardi y la China vivieron en el aeropuerto de Ezeiza

La China Suárez y Mauro Icardi emprendieron un viaje a Turquía el lunes, luego de un fin de semana agitado y lleno de despedidas con las hijas del futbolista con Wanda Nara. Antes de llegar al Aeropuerto de Ezeiza, la actriz lanzó un post furioso contra Benjamín Vicuña y al llegar al lugar se encontró con un grupo de periodistas ansiosos por obtener más detalles del escándalo. Durante su camino hacia la zona de embarque, la pareja vivió un momento desagradable que fue captado en video.

### La China Suárez y Mauro Icardi en Turquía

«Aguante Wanda», gritaron a la pareja, que avanza con firmeza en una relación que desde sus inicios ha sido objeto de controversia. El video, compartido por Fede Flowers, generó opiniones entre los seguidores, quienes calificaron a la mujer que gritó como «resentida y envidiosa».

María Eugenia permanecerá en Estambul durante varios días, pero luego regresará a Argentina para reunirse con sus tres hijos, quienes pronto disfrutarán de las vacaciones escolares. Se rumorea que Nicolás Cabré no tendría problemas con que Rufina viaje, pero Benjamín Vicuña revocó el permiso para Amancio y Magnolia, creando incertidumbre en torno a la situación.

### La explicación de La China Suárez sobre Benjamín Vicuña

La China Suárez sorprendió a todos al escribir un extenso post antes de dirigirse al Aeropuerto de Ezeiza para volar a Turquía con Mauro Icardi, en el que criticó a Benjamín Vicuña por negarle el permiso de viajar con sus hijos al extranjero.

Indignada, lo acusó de ser un mal padre, un mal marido y tacaño, ya que se negaba a llevar a los niños de vacaciones a lugares que no fueran Chile debido a los altos costos. Tras revelar la infidelidad de Vicuña durante el embarazo de Amancio, La China explicó por qué decidió exponerlo y mostró su enojo.

«Me guardé tantas cosas… Fui leal con Benjamín, y que ahora me quiera cagar me da por las pelotas», confesó a Gustavo Méndez, en una entrevista para «Mujeres Argentinas» (eltrece). Ante la controversia, Vicuña solo afirmó estar en shock y aseguró que no hablará mal de la madre de sus hijos.