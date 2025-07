Así fue la discreta aparición de Eminem en el nuevo álbum de Justin Bieber que casi pasa desapercibida

Justin Bieber ha generado gran sorpresa entre sus seguidores y amantes de la música con el lanzamiento de su más reciente álbum de estudio, ‘SWAG’. A pesar de contar con colaboraciones inesperadas, un detalle ha llamado la atención de los fanáticos del rap en una de las 21 canciones que conforman este disco: la presencia de Eminem. ¿Acaso Slim Shady contribuyó en la escritura de canciones para J Biebs?

El famoso cantante canadiense estuvo alejado de la escena musical durante varios años y se vio envuelto en diversas controversias, incluyendo rumores sobre una posible crisis matrimonial con su esposa Hailey. Sin embargo, decidió responder a sus críticos con su séptimo álbum de estudio, contando con la sutil participación del legendario rapero.

Justin ha expresado en múltiples ocasiones su admiración por Marshall Mathers a lo largo de los años. Incluso, a fines de 2022, fue visto luciendo una camiseta con la imagen del rapero mientras paseaba con su actual esposa. Entonces, ¿cómo contribuyó Eminem en ‘SWAG’?

Los verdaderos seguidores de ambos artistas fueron quienes descubrieron que Em aparece acreditado como compositor y letrista en una de las canciones de este nuevo álbum. Aunque Eminem no participa de manera directa en el disco, un verso de su canción ‘Untitled’ fue reinterpretado por Justin Bieber en su tema ‘YUKON’.

«I can help you get a move on, like U-Haul, and I know», esta es la línea lírica que Justin interpreta en su canción. A pesar de tratarse de una sola frase, esto significa que Marshal aparece en los créditos de la canción y puede obtener regalías por derechos de autor si el tema se convierte en un éxito global.

Diversos medios estadounidenses han especulado sobre un posible divorcio entre Justin y Hailey Bieber. Aunque varios detalles alimentaron los rumores, el cantante de 31 años disipó estas dudas al dedicar una canción a su esposa en su nuevo álbum, dejando claro que planea permanecer a su lado a pesar de las adversidades. Además, la fundadora de la marca de belleza Rhode aparece en el concepto visual del álbum junto a su hijo Jack.

En resumen, la colaboración implícita de Eminem en el álbum ‘SWAG’ de Justin Bieber ha causado revuelo entre los fans, quienes ahora esperan con ansias escuchar esta nueva producción musical. La presencia de Slim Shady en la composición de una de las canciones ha agregado un toque especial a este trabajo discográfico que promete ser todo un éxito en la industria musical. ¡No te pierdas este lanzamiento y mantente atento a las novedades que nos traen estos dos grandes artistas!