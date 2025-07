Barby Silenzi contó la insólita maldad que le hizo El Polaco y lo dejó como un canalla

Barby Silenzi y El Polaco: Una Separación que Sacudió las Redes Sociales

A mediados de mayo, la separación de Barby Silenzi y El Polaco volvió a acaparar la atención de los medios de chismes y las redes sociales. A pesar de haberse distanciado en varias ocasiones anteriormente, esta vez parecía ser definitivo, y en los últimos días la bailarina ventiló cuál fue la gota que rebalsó el vaso.

Barby Silenzi Revela los Detalles de su Separación

“Se fue de viaje a Europa con su hija y cuando estaba volviendo me pidió de salir y le dije que no porque mañana las nenas tenían colegio. Le dije que venga y me pidió un pollo con una ensalada porque estaba dolorido de la panza y ¡nunca llegó!», disparó en Los Profesionales de Siempre (Elnueve).

Silenzi también recordó otro episodio polémico que colmó su paciencia: “Un día estábamos en casa viendo una peli, nos fuimos a dormir y me desperté a mitad de la noche y no estaba: se había ido a Cocodrilo”. A pesar del dolor, Barby estaría convencida de que lo mejor es dar por terminado el vínculo amoroso, ya que hay situaciones en las que jamás se van a poner de acuerdo.

### Se Desatan los Mensajes Terribles hacia Barby Silenzi y El Polaco Relacionados a Silvina Luna

Tras la separación, El Polaco y Barby Silenzi recibieron varios mensajes relacionados a Silvina Luna, la querida modelo que falleció el 31 de agosto de 2023 debido a una insuficiencia renal presuntamente provocada por cirugías estéticas.

Muchos usuarios se alegraron con la ruptura y apuntaron directamente a la bailarina, a quien le aseguraron que le “había llegado el karma” por meterse con el artista cuando él todavía estaba de novio con la ex Gran Hermano.

“No se puede ser feliz pisando cabezas como ella hizo con Silvina”, disparó una mujer, mientras que otra sumó: “Estás pagando el daño que hiciste”.

En 2017, la rosarina había expuesto públicamente a Silenzi para pedirle que dejara de enviarle fotos desnudas al cantante. “Estoy un poco cansada de esta situación. La caradurez de esta mujer, no lo puedo creer. Él está en pareja, eso no se hace. Eso se llama provocar. Yo boluda no soy. Le mandás fotos en bolas a mi novio”, lanzó furiosa.