De cuánto es la fortuna de Lewis Hamilton, el siete veces campeón de la Fórmula 1

El piloto británico acumuló una fortuna millonaria a lo largo de su carrera en la máxima categoría del automovilismo, impulsada por sueldos, premios y patrocinios.

Lewis Hamilton no solo es uno de los pilotos más exitosos en la historia de la Fórmula 1, sino también uno de los deportistas mejor pagos del mundo. Con siete títulos mundiales en su haber, el británico ha convertido su talento en pista en una fortuna personal que lo ubica entre las figuras más ricas del deporte motor.

Según estimaciones actualizadas de fuentes como Forbes y Celebrity Net Worth, la fortuna neta de Lewis Hamilton ronda los 420 millones de dólares. Esta cifra incluye salarios acumulados en Mercedes y McLaren, bonos por títulos, contratos de patrocinio y diversas inversiones fuera del paddock.

Durante sus años en Mercedes, Hamilton percibió sueldos que superaron los 50 millones de dólares anuales en varias temporadas. Solo en 2023, su contrato rondaba los 55 millones de dólares por año, sin contar incentivos por rendimiento. A lo largo de su carrera, se estima que ha ganado más de 400 millones de dólares solo en salarios y premios de carrera.

Pero el grueso de su patrimonio proviene de los patrocinios. Hamilton es imagen global de marcas como Tommy Hilfiger, Boss, Monster Energy y, más recientemente, ha ampliado su vínculo con firmas de lujo como Richard Mille y Puma. Su rol como embajador le ha permitido diversificar ingresos más allá del volante.

Fuera de la pista, el piloto invirtió en startups tecnológicas, moda y sostenibilidad. Es propietario de una colección de autos de lujo, propiedades en el Reino Unido y Estados Unidos, y ha incursionado en la producción cinematográfica y la música. Su interés por la moda lo llevó a crear su propia línea y a asociarse con grandes diseñadores.

A diferencia de otros deportistas que ven caer sus ingresos tras el retiro, Hamilton parece preparado para el futuro. Su activismo en temas sociales y ambientales también le abrió puertas en el mundo corporativo, donde su voz tiene peso más allá del deporte.

Con 40 años y todavía compitiendo al más alto nivel en Ferrari para la temporada 2025, su fortuna sigue creciendo. Cada victoria, pole position y título potencial suma valor a su marca personal, que trasciende la Fórmula 1 y se consolida como un ícono global.

La trayectoria de Hamilton demuestra cómo el talento deportivo, combinado con inteligencia financiera y una imagen cuidadosamente construida, puede generar un patrimonio que pocos pilotos han alcanzado en la historia de este deporte.