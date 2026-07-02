Hetty Green, la bruja de Wall Street que amasó u$s2.300 millones viviendo como una pobre

Acumuló una de las fortunas más grandes de su época invirtiendo con mano de hierro, pero vestía ropa raída, vivía en pensiones y hasta negó atención médica a su hijo para no gastar. La historia de Hetty Green sigue siendo un caso extremo de avaricia y disciplina financiera.

La historia de Hetty Green (1834-1916) suele contarse como una curiosidad victoriana, casi como un cuento moral sobre los peligros de la avaricia. Pero conviene mirarla con otra lente: la de una inversora que operó con disciplina extrema en un mercado sin regulaciones modernas, en una época donde las mujeres tenían vedado el acceso formal a la mayoría de las instituciones financieras.

Nacida en una familia cuáquera de Nueva Bedford, Massachusetts, heredó una fortuna inicial de su padre y su tía que, bien administrada, le permitió multiplicar su patrimonio hasta convertirla en una de las personas más ricas de Estados Unidos. Se estima que al momento de su muerte acumulaba alrededor de u$s2.300 millones en valores de hoy. Lo notable no es solo el monto, sino cómo lo hizo: comprando bonos del ferrocarril en default, prestando a tasas altas y evitando casi cualquier gasto personal innecesario.

Green operaba desde la oficina de un banco en Wall Street, vestida siempre con la misma ropa negra raída, y era conocida como “la Bruja de Wall Street”. La prensa amarilla de la época la caricaturizaba sin piedad. Pero quienes revisan sus operaciones hoy encuentran una inversora que anticipaba ciclos, diversificaba entre bonos, acciones y bienes raíces, y mantenía una liquidez elevada para comprar en pánicos.

Su austeridad, sin embargo, rozaba lo patológico. Vivía en pensiones baratas en Hoboken, Nueva Jersey, para evitar impuestos sobre la propiedad en Nueva York. Se negaba a pagar por calefacción o agua caliente. Cuando su hijo Ned se lastimó gravemente la rodilla, rechazó la cirugía y buscó tratamientos gratuitos; el retraso derivó en amputación. El episodio se convirtió en leyenda negra de la era dorada estadounidense.

Lecciones que trascienden la caricatura

Más allá del morbo, la trayectoria de Green ilustra varios principios que siguen vigentes. Primero, la importancia del costo de oportunidad: cada dólar gastado en consumo es un dólar que no se reinvierte. Segundo, la ventaja de la paciencia en mercados volátiles: ella compraba cuando otros vendían aterrorizados. Tercero, el poder de la independencia financiera: al no depender de nadie, podía mantener posiciones durante años.

Claro que su caso también muestra los límites de esa lógica llevada al extremo. La obsesión por minimizar gastos terminó dañando su salud, la de su familia y su propia reputación. No tuvo herederos que continuaran su legado con el mismo rigor; su hijo Ned, una vez liberado de la tutela materna, gastó con alegría parte de la fortuna en yates y automóviles.

El paralelo argentino

En un país como Argentina, donde la inflación crónica y la inestabilidad cambiaria obligan a muchos a pensar permanentemente en preservar capital, la figura de Green genera una ambivalencia curiosa. Por un lado, encarna la disciplina que muchos inversores locales sueñan pero rara vez sostienen. Por otro, recuerda que la acumulación sin propósito termina siendo una forma sofisticada de miseria.

Hoy, cuando los asesores de inversión repiten que “el verdadero ahorro es el que no se nota”, vale la pena recordar que Hetty Green llevó esa máxima hasta sus últimas consecuencias. Vivió como si fuera pobre para morir siendo inmensamente rica. La pregunta que queda abierta es si vale la pena el intercambio.

Su biografía sigue siendo leída no solo como historia financiera sino como estudio de carácter. Muestra que la racionalidad económica, cuando se vuelve absoluta, puede volverse irracional. En un mundo de influencers que exhiben lujos y de algoritmos que premian el consumo visible, la contrafigura de una mujer que ocultaba su fortuna bajo capas de ropa vieja conserva un poder perturbador.

Quizás por eso, más de un siglo después, Hetty Green sigue generando tanto rechazo como fascinación. No fue una santa del ahorro ni una villana de novela. Fue, simplemente, una inversora extrema en un mundo que todavía estaba inventando las reglas del juego.