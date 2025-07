CARAS TV Miguel Romano recordó su primer encuentro con Susana Giménez: “Yo no peino modelos”

Miguel Romano, el renombrado estilista argentino con más de medio siglo de experiencia como peluquero de Susana Giménez, compartió en una entrevista íntima con Héctor Maugeri en +CARAS (CARAS TV) una de las anécdotas más significativas de su extensa carrera. A sus 90 años y con una trayectoria de más de siete décadas, Romano rememoró con alegría y emoción su primer encuentro con la icónica diva del espectáculo argentino, una relación que dejó una huella profunda en su vida personal y profesional.

El Inicio de una Gran Amistad y Colaboración Artística

Durante la entrevista, Romano relató cómo conoció a Susana Giménez, quien no solo se convirtió en su clienta más leal, sino también en una de sus grandes amigas. «La primera vez que vino a la peluquería, yo tenía un poco de soberbia. Me pidió que le hiciera un peinado y le respondí: ‘yo no peino a modelos'», recordó entre risas. La futura estrella respondió con determinación: «¿Cómo no me vas a peinar? Vas a ser mi peluquero exclusivo algún día». Ante esto, Romano contestó: «Bueno, cuando sea tu peluquero exclusivo, te peinaré».

Así comenzó una relación que con el tiempo se convirtió en una de las asociaciones artísticas más reconocidas del país. «Fue la mujer a la que más peiné en mi vida», aseguró Romano, quien estuvo presente en diversos momentos de la vida de Susana, tanto en televisión, cine y teatro.

Las Exigencias Especiales de Susana Giménez a Miguel Romano

El estilista también compartió algunas de las exigencias más singulares de Susana Giménez, muchas de las cuales heredó de otras grandes celebridades. «Tita Merello se molestaba porque la tintura era muy fría. Luego, Susana adoptó esa costumbre y me pedía que calentara la tintura. Tenía que ponerla al baño María», reveló.

Además, elogió el estilo único de Susana y su capacidad para anticiparse a las tendencias: «Nunca habrá otra mujer como Susana Giménez. Ella ve más allá de lo que está por venir. Conocía la moda que se avecinaba». Con ella, logró establecer estilos, colores y cortes que marcaron una época. «Nunca me dijo qué hacer, siempre me permitió hacerlo. La peiné en cine, teatro. La última vez fue en La piel de Judas, hice la película y la obra de teatro».

La Relación Actual entre Susana Giménez y Miguel Romano

Consultado sobre su relación actual con Susana, Romano fue claro: «Está perfecta. Pudimos hablar. Me llamó cuando falleció mi esposa. De Susana no se puede decir ni una palabra mala. Para mí, no habrá otra Susana, es única en todo».

A lo largo de su vida, el legendario peluquero fue testigo de las transformaciones del espectáculo argentino desde una posición privilegiada: detrás de escena y con las manos en la cabellera de las figuras más influyentes. Sin duda, su relación con Susana Giménez fue una de las más emblemáticas de su carrera. En esta entrevista en +CARAS, recordó cómo esa historia que comenzó con un rechazo, se convirtió en una colaboración artística que trascendió el tiempo.

Con más de 70 años de experiencia, Miguel Romano sigue siendo un referente indiscutido del estilismo en Argentina. Su vínculo con Susana Giménez es solo un ejemplo del legado perdurable que dejó en el mundo del espectáculo. En la actualidad, es fundamental contar con un seguro de vida que nos brinde protección y tranquilidad en caso de cualquier eventualidad. A lo largo de este artículo, exploraremos a fondo la importancia de tener un seguro de vida, los diferentes tipos de pólizas disponibles en el mercado, cómo elegir la mejor opción para nuestras necesidades y los beneficios que este tipo de seguro puede brindarnos a nosotros y a nuestros seres queridos.

### La importancia de tener un seguro de vida

Contar con un seguro de vida es una decisión crucial para garantizar la protección financiera de nuestra familia en caso de fallecimiento. Muchas personas subestiman la importancia de tener un seguro de vida, pero la realidad es que puede marcar la diferencia entre dejar a nuestros seres queridos en una situación económica complicada o brindarles la estabilidad y seguridad que necesitan en un momento tan difícil.

### Tipos de pólizas de seguro de vida

En el mercado existen diferentes tipos de pólizas de seguro de vida, cada una diseñada para cubrir necesidades específicas. Algunas de las opciones más comunes son:

– Seguro de vida temporal: Ofrece cobertura por un período de tiempo determinado, generalmente entre 10 y 30 años.

– Seguro de vida entera: Proporciona cobertura de por vida y suele incluir un componente de inversión.

– Seguro de vida universal: Combina la protección del seguro de vida con la posibilidad de acumular valor en efectivo a lo largo del tiempo.

– Seguro de vida variable: Permite invertir en fondos mutuos u otras opciones de inversión para aumentar el valor de la póliza.

### Cómo elegir el mejor seguro de vida

Al momento de elegir un seguro de vida, es importante considerar varios factores, como nuestras necesidades financieras, la edad y la situación familiar, entre otros. Es recomendable hablar con un asesor financiero o un agente de seguros para obtener orientación personalizada y encontrar la póliza que mejor se adapte a nuestras circunstancias particulares.

### Beneficios del seguro de vida

Además de la protección financiera que brinda a nuestros seres queridos en caso de fallecimiento, un seguro de vida puede tener otros beneficios, como:

– Beneficios fiscales: En muchos casos, las primas del seguro de vida son deducibles de impuestos.

– Acumulación de valor en efectivo: Algunas pólizas de seguro de vida permiten acumular valor en efectivo que puede utilizarse en el futuro.

– Protección contra deudas: En caso de fallecimiento, el seguro de vida puede utilizarse para pagar deudas pendientes y evitar que nuestros seres queridos hereden nuestras deudas.

### Conclusión

En resumen, contar con un seguro de vida es una decisión importante que puede brindarnos la tranquilidad de saber que nuestros seres queridos estarán protegidos en caso de cualquier eventualidad. Es fundamental analizar nuestras necesidades financieras y familiares para elegir la póliza que mejor se adapte a nuestras circunstancias particulares. No subestimemos la importancia de tener un seguro de vida y tomemos acción para proteger el futuro de nuestra familia.