Celebridades Así fue la majestuosa fiesta de 50 años de Sandra Borghi al estilo cowboy chic: looks a tono y mucho baile

Sandra Borghi celebró sus 50 años de una manera excepcional. En compañía de amigos y familiares, la reconocida periodista disfrutó de una fiesta majestuosa que reunió a sus seres queridos favoritos. Entre la naturaleza y cambios de looks estilo cowboy chic, recibió las felicitaciones de sus seguidores. A través de su cuenta de Instagram, compartió las mejores imágenes, demostrando cómo el lujo y la diversión se fusionaron en una celebración única y especial para todos los presentes.

Una Celebración Inolvidable: El Cumpleaños de Sandra Borghi

El 6 de julio pasado, Sandra Borghi cumplió medio siglo de vida. Para conmemorar esta ocasión especial, organizó un festejo maravilloso con temática campo chic, que se prolongó desde el atardecer hasta la noche. Junto a sus amigos y familiares, la periodista disfrutó de un día único, donde la naturaleza y el estilo campestre marcaron la pauta. En su perfil de Instagram, compartió las mejores instantáneas y expresó su felicidad, destacando que se entregó por completo a la celebración y se dedicó a disfrutar al máximo.

Sandra mantuvo una idea clara desde el principio, reflejada en el dresscode del evento: el campo chic. Invitó a todos los presentes a conectarse con la naturaleza del Establecimiento La Matera, lugar donde se llevó a cabo la celebración, luciendo las mejores prendas inspiradas en este estilo, como sombreros y ponchos. Para la ocasión, la cumpleañera optó por dos looks completos, cada uno con su propio encanto. Durante el atardecer, lució un conjunto total white con un cinturón de cuero marrón, combinado con un poncho y botas con peluche sintético. Con el transcurso de la noche y la pista de baile encendida, cambió a un estilo más nocturno con un mono borgoña con pequeños brillos que evocaban las estrellas en el cielo.

Los invitados disfrutaron de una variada selección de bebidas alcohólicas y alimentos que iban desde pastelitos y tortas fritas para la tarde, hasta picadas de fiambres mercedinos, pastas y un asado preparado en el momento. La torta de tres pisos, elaborada por una de las amigas más cercanas de Sandra, se destacaba por sus toques dorados y flores campestres, reflejando la personalidad de la festejada. Tanto en el exterior, con un arco de luces y mesas junto a un gran fogón, como en el interior con una animada pista de baile, los invitados disfrutaron de un ambiente acogedor y festivo durante toda la noche.

Sandra Borghi transmitió su felicidad a lo largo de todo el evento y no dudó en compartirlo con sus seguidores. Con su propuesta de cowboy chic como una nueva tendencia en temáticas de cumpleaños, invitó a todos a sumarse a esta experiencia por una noche. Acompañada de sus hijos y sus seres queridos, la periodista dio la bienvenida a una nueva etapa en su vida, convirtiéndose en el centro de atención en una velada que quedará en la memoria de todos los presentes.

