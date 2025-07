Celebridades Así se encuentra hoy Margarita, la hija de Esteban Bullrich: entre la música y el legado familiar

Desde que Margarita Bullrich apareció en televisión, atrapó la atención del público no solo por su talento vocal, sino también por su historia conmovedora. Siendo la hija del exsenador Esteban Bullrich, quien lucha contra la ELA, Margarita ha encontrado en la música una forma de canalizar todas las experiencias vividas junto a su familia. En una entrevista en Herederos, un segmento de Telefe que da voz a los hijos de figuras públicas, Margarita se sinceró y compartió cómo está atravesando este momento de su vida.

Lejos de los reflectores mediáticos y enfocada en su pasión, Margarita está apostando por una vida dedicada al arte. Conectada con sus emociones, recuerdos y momentos compartidos con su padre, cada paso que da tiene un significado profundo. Su presente refleja no solo el legado familiar, sino también su determinación de forjar su propio camino con identidad propia.

## La actualidad de Margarita, la hija de Esteban Bullrich: entre la música y el legado familiar

Durante la entrevista en Herederos, Margarita Bullrich habló abiertamente sobre su presente, su participación en La Voz y cómo la enfermedad de Esteban Bullrich ha impactado en sus decisiones. «Estoy estudiando y componiendo música», reveló con naturalidad, demostrando que ha sabido convertir el dolor en una fuente de inspiración creativa.

Su primer gran salto se produjo en 2022, cuando fue seleccionada para La Voz Argentina, una experiencia que según sus propias palabras, la marcó de manera profunda. «Estudiaba Ciencias del Comportamiento y quedé en La Voz (2022). Fue un proceso muy lindo, que disfruté mucho, y decidí entregarme por completo por mi papá». Este gesto, surgido desde una emoción genuina, fue un punto de inflexión en su vida. «En ese momento dejé de estudiar y mis padres me dijeron que era maravilloso que tuviera una pasión tan clara desde tan joven. Es algo que me marcó profundamente», recordó con emoción.

En la actualidad, su pasión por la música sigue ardiendo: «Actualmente estoy componiendo mucho», compartió con una sonrisa que denota que el arte no solo es su refugio, sino también su motor. Durante la entrevista, interpretó una canción propia que conmovió a todos los presentes: «Esta canción es para mi papá. Habla de las cosas que hacía con él y que ya no puedo hacer. Las partes de él que he perdido. Cuando se la canté, le llegó directo al corazón», expresó, con orgullo y nostalgia.

Además de su sensibilidad artística, Margarita reconoce haber heredado de su padre una perseverancia profunda. «De mi papá tengo la perseverancia y, algo que intento aprender, la fortaleza para defender y luchar por lo que es importante cuando algo es bueno». Estas palabras no solo describen su presente como artista, sino también su identidad como mujer.

En su testimonio, Margarita Bullrich dejó en claro que su vínculo con Esteban Bullrich sigue intacto, aunque ahora se manifieste de formas diferentes. A través de la música, la joven honra cada recuerdo, convierte el dolor en canción y sigue apostando por una carrera que no solo la representa a ella misma, sino que también perpetúa un legado familiar que la inspira y la fortalece.