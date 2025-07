celebridades Cuál sería la siguiente bomba que lanzaría la China Suárez contra Benjamín Vicuña

La China Suárez estalló en cólera contra Benjamín Vicuña después de que el actor revocara el permiso para que sus hijos en común, Magnolia y Amancio, salieran del país junto a ella y Mauro Icardi. A través de fuertes publicaciones donde lo acusó de ser un mal padre, de engañarla durante su segundo embarazo y de tener adicciones, la actriz dejó en evidencia su enojo y desató fuertes repercusiones.

Los planes de la China Suárez para seguir desacreditando a Benjamín Vicuña

Una guerra mediática y judicial se desató entre la China Suárez y Benjamín Vicuña. El actor acudió a la Justicia para evitar que sus hijos viajaran con la artista a Turquía, país al que se mudaría con Mauro Icardi, y ella respondió con graves acusaciones en su contra.

En una parte de su duro descargo, la joven menciona sobre su ex pareja: «El hombre que me hizo conocer la medicación psiquiátrica, porque era eso o morir de tristeza y ansiedad». Para evitar comentarios de sus seguidores, la China eliminó la posibilidad de comentar en su publicación. A pesar de esto, su acción generó un gran revuelo en redes sociales y medios de comunicación.

Además, a pesar de que el permiso de viaje le fue revocado, la China Suárez no detuvo su viaje a Estambul con el futbolista, mostrándose sonriente en el avión a pesar de tener que dejar a sus hijos en Argentina. Además de iniciar acciones legales, se rumorea que la cantante planea seguir desacreditando al padre de sus hijos según lo informado en «Puro Show» este martes.

Antes de revelar cómo lo hará, Fernanda Iglesias comentó en el programa: «La China tenía algo de Benjamín, que si él no hacía lo que ella quería, lo iba a empezar a contar». Posteriormente, el periodista Pampito añadió: «Ayer la China hizo un descargo, contó tema adicciones de Benjamín y a mí lo que me están contando con respecto a este tema… no sé Fer si vos tenés la misma información, que el próximo paso sería filtrar audios de Vicuña».

Se ha informado que la actriz planea hacer público un material comprometedor de Vicuña y, debido a su profundo enojo, lo haría muy pronto. Desde el programa se señaló que primero la China Suárez revelaría audios y luego un video que tiene en su poder, todo relacionado con el mismo tema.

La decisión tomada por la ex «Casi Ángeles» generó controversia y fue en ese momento cuando el presentador expresó: «Ojalá que no pase porque es espantoso y es horrible exponer a las personas de esa forma».

Al parecer, este escándalo apenas comienza y en «Puro Show» se dieron detalles sobre la próxima bomba que la China Suárez lanzaría contra Benjamín Vicuña.