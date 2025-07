celebridades De María Becerra a Zaira Nara y Barby Franco, la tendencia de los gorros "peluche" para enfrentar el frio polar

En pleno invierno, las celebridades argentinas como María Becerra, Zaira Nara y Barby Franco se suman a la tendencia de los gorros «peluche», un accesorio que ha vuelto con fuerza en la estética Y2K y que se ha convertido en el favorito de la generación Z. Estos gorros, confeccionados con materiales suaves y calentitos como pelo o lana sintético, son ideales para combinar abrigo, comodidad y diversión en los looks invernales. En este artículo, exploraremos cómo estas famosas han incorporado los gorros «peluche» en sus outfits y cómo han logrado crear looks únicos y a la moda para combatir el frío polar.

María Becerra: Un toque de estilo y calidez en sus looks invernales

María Becerra, la reconocida cantante argentina, ha sido una de las primeras en sumarse a la tendencia de los gorros «peluche». En una reciente publicación en sus historias de Instagram, María mostró cómo enfrenta el frío con estilo, luciendo un gorro blanco con orejas que no solo la protege del viento y las bajas temperaturas, sino que también añade un toque divertido a su outfit invernal. Con este gesto, María Becerra demuestra que los gorros «peluche» no solo son funcionales, sino que también pueden ser un elemento clave para elevar cualquier look de invierno.

Zaira Nara: Elegancia y estilo en la Patagonia con su gorro «peluche» XL

Por otro lado, Zaira Nara, la reconocida modelo argentina, ha optado por un gorro «peluche» XL durante sus vacaciones en la Patagonia. Con una vestimenta canchera y casual chic, Zaira logra combinar comodidad y estilo con este accesorio de textura suave en colores blanco y negro. Su estilo ruso le aporta un toque sofisticado y trendy, mientras se protege del frío de la región. Con esta elección, Zaira Nara muestra cómo los gorros «peluche» pueden adaptarse a diferentes estilos y ocasiones, siendo un complemento versátil para cualquier look invernal.

Daniela Celis: Modernidad y diversión con un toque «kawaii»

Daniela Celis, ex participante de «Gran Hermano», ha optado por un diseño más moderno y con impronta «kawaii» para su gorro «peluche». Con orejas de osito y una bufanda abrigada en el mismo material, Daniela crea un look divertido y original que destaca su personalidad única. Al compartir su posteo con la frase «Hace frío», Daniela muestra cómo los gorros «peluche» pueden ser tanto funcionales como fashionistas, añadiendo un toque de diversión a los días de invierno.

Barby Franco: Dramatismo y sensualidad con su gorro «peluche» blanco

Barby Franco, la reconocida modelo argentina, ha incorporado el gorro «peluche» en un look sensual con trasparencias. En una sesión de fotos, Barby combinó su gorro blanco con un body negro ajustado, medias negras translúcidas y botas de cuero negro de caña alta, creando un outfit de alto impacto. Con este gesto, Barby demuestra cómo un gorro «peluche» puede añadir dramatismo y estilo a cualquier look, convirtiéndose en el centro de atención de su outfit invernal.

Juli Poggio: Elegancia y sofisticación en la nieve con su gorro «peluche»

Finalmente, Juli Poggio, bailarina argentina, se suma a la tendencia de los gorros «peluche» con un look elegante y sofisticado. Al combinar su gorro en la misma tonalidad que Barby Franco, pero con pompones, con un enterizo de encaje negro y botas tipo après-ski, Juli logra crear un outfit llamativo y audaz. Posando sonriente en la nieve durante uno de sus viajes al Sur, Juli demuestra cómo los gorros «peluche» pueden adaptarse a diferentes estilos y ocasiones, siendo un accesorio versátil para cualquier look invernal.

En resumen, las celebridades argentinas como María Becerra, Zaira Nara, Barby Franco, Daniela Celis y Juli Poggio han demostrado que los gorros «peluche» se han convertido en un básico de la temporada invernal y que su versatilidad permite combinarlos con todo tipo de prendas, desde las más simples y casuales hasta las más llamativas y audaces. Con su estilo único y su creatividad, estas famosas han logrado incorporar los gorros «peluche» en sus looks de invierno de una manera original y fashionista, marcando tendencia y mostrando cómo un simple accesorio puede transformar por completo un outfit invernal. ¡Anímate a probar esta tendencia y a agregar un toque de diversión y calidez a tus looks de invierno!