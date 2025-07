celebridades El look sport chic de Juliana Awada para su "mejor plan" con amigas

Juliana Awada, a pesar de mantener un perfil discreto en los medios de comunicación, es muy activa en su cuenta de Instagram, donde comparte sus looks, sus viajes y su estilo de vida saludable. En esta ocasión, la ex primera dama sorprendió a todos con un look sport chic para reunirse con sus amigas.

El increíble look de Juliana Awada para su encuentro con amigas

Juliana Awada es conocida por compartir con sus seguidores los secretos de su vida equilibrada, que incluye desayunos saludables, alimentación orgánica, lectura y ejercicio. Además, suele organizar salidas y cenas con sus amigos más cercanos, como se vio recientemente en una publicación donde aparece jugando tenis con sus amigas.

En esta ocasión, Juliana optó por un look sport chic que consistía en una remera negra de mangas tres cuartos, una falda plisada corta del mismo color y zapatillas deportivas blancas con detalles en negro. Completó su outfit con una visera negra, ideal para protegerse del sol, y recogió su cabello para darle un toque relajado pero elegante.

No es la primera vez que Juliana comparte su vida activa en redes sociales. Recientemente, reveló su rutina de pilates matutina, que realiza con disciplina a pesar del frío del invierno. Este estilo de vida activo y saludable le ha permitido mantenerse en forma y lucir radiante a sus 51 años.

Juliana Awada demuestra que la actividad física tiene múltiples beneficios para la salud, y ella es un claro ejemplo de cómo mantenerse en forma y llevar un estilo de vida equilibrado. Su look sport chic para jugar tenis con amigas es solo una muestra más de su compromiso con la salud y el bienestar.

En resumen, Juliana Awada sigue inspirando a sus seguidores con su estilo de vida saludable y activo, demostrando que la edad no es un impedimento para mantenerse en forma y disfrutar de la vida al máximo. ¡Sigue a Juliana en Instagram para más consejos de moda y estilo de vida!