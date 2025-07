CELEBRIDADES Flavio Mendoza contó lo que vivió tras su peligrosa caída en pleno show: “Cuando reaccioné, pensé en Dionisio”

Flavio Mendoza vivió un momento aterrador en plena función del Circo Ánima, cuando una maniobra aérea terminó en una caída desde casi diez metros de altura. El accidente tuvo lugar el 11 de julio en el Casino Buenos Aires, donde el artista impactó contra una luminaria y tuvo que ser trasladado de urgencia a la Clínica Zabala. La función fue suspendida inmediatamente y el público, conmocionado, fue evacuado del lugar.

Al día siguiente, Mendoza rompió el silencio en una entrevista con Secretos Verdaderos, el programa de América TV conducido por Luis Ventura. A pesar de los dolores y la evidente afectación, compartió su estado actual. «No debería estar actuando, pero lo hago por el público. Me duele, pero estoy agradecido de poder contarlo. Es un espectáculo con mucho riesgo, el más técnico que he hecho», afirmó.

### El testimonio de Flavio Mendoza tras su fuerte accidente

Durante su relato, el artista detalló cómo ocurrió el accidente: “Primero me elevo, pero el escenario de atrás no subió a la altura correcta. Como el tiro del arnés quedó más bajo, tuve que hacer fuerza para pasar por encima de la red. Ahí fue cuando me llevé puesta la luz del fondo. Le pegué tan fuerte que la lámpara cayó cerca de otros artistas”. Tras esto, confesó haber perdido el conocimiento y todo se volvió confuso. «Yo no puedo hacer nada, dependo del técnico. No te lo esperas», expresó.

Uno de los momentos más emotivos de su testimonio fue cuando recordó lo primero que pensó al despertar en la ambulancia: “Lo primero que se me vino a la cabeza fue Dionisio. Estaba con mi hermana en casa”, haciendo referencia a su hijo.

Entre los testigos del incidente se encontraba Flor Cabrera, ex participante de Gran Hermano, quien estaba en la platea y compartió su experiencia en LAM: “El show recién empezaba. Se golpeó la cabeza con una luz y cayó al suelo. Nos evacuaron a todos. Fue espantoso”. El panelista Pepe Ochoa agregó: “Impactó contra una luz y quedó inmóvil. Lo bajaron en una camilla”.

A pesar de la recomendación médica de permanecer internado durante 24 horas, Flavio Mendoza insistió en retomar su rutina. A pesar del dolor, regresó al escenario, demostrando su amor por su espectáculo.