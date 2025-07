Celebridades Gonzalo Nannis reapareció y lanzó una advertencia a su hermana Mariana: "La voy a ir a buscar"

En medio de un prolongado silencio y viejos conflictos sin resolver, Gonzalo Nannis ha vuelto a hacer declaraciones públicas que apuntan directamente a su hermana, Mariana Nannis. El empresario decidió hablar en el programa LAM, donde expuso la profunda ruptura familiar que han mantenido durante décadas, revelando una interna latente que parece no tener visos de resolverse en el corto plazo.

El enfrentamiento entre los hermanos Nannis parece haber alcanzado un punto crítico, y el paso del tiempo ha agudizado las heridas. Gonzalo, visiblemente molesto, hizo referencia al distanciamiento con Mariana y al conflicto que ha marcado un quiebre en su relación. Sin tapujos, el exrepresentante recordó cómo se rompieron los lazos y dejó en claro que, según su percepción, su hermana ha tenido actitudes injustificadas que lo han alejado definitivamente del ámbito familiar.

## La advertencia de Gonzalo Nannis a Mariana: «La voy a buscar»

Durante su intervención en LAM, Gonzalo Nannis no escatimó en detalles al referirse a su hermana Mariana Nannis, con quien lleva más de dos décadas distanciado. De manera directa, dejó en claro que no hay comunicación entre ellos y que la separación se debe a una antigua disputa por cuestiones hereditarias.

“Con mi hermana no nos vemos, ni tengo intención de hablarle. La pelea que tenemos viene de hace 25 años y gira en torno a una sucesión”, manifestó en una conversación con Candela Mazzone, cronista de LAM. Ante la posibilidad de una reconciliación, fue contundente: “Mariana no quiere que yo tenga nada, pero sabe que la voy a buscar para que me explique por qué hizo todo lo que me hizo”.

La cronista de Ángel de Brito compartió con Gonzalo algunas versiones sobre la situación actual de la exesposa de Claudio Caniggia, quien según ciertos rumores estaría pasando por apuros económicos. Se ha mencionado que podría estar viviendo en casas de amigos, desempeñando labores como camarera en una parrilla, niñera o incluso recurriendo a sus ahorros. “No creo que tenga ahorros”, respondió Gonzalo con tono crítico.

En cuanto al estilo de vida de su hermana, agregó: “Una vez que se separó, recibió una cantidad importante de dinero y, tras la pandemia, vendió uno de los dos departamentos que tenía en Miami. Me han informado que, a los diez meses, se quedó sin un centavo, que lo gastó todo. Es compradora compulsiva”. También emitió un juicio severo sobre su habilidad para administrar el dinero: “A Mariana no le da la cabeza, nunca le ha dado. Solo le da para gastar, no para hacer negocios. No salió a mi viejo”.

## La tensión con Claudio Paul Caniggia

La tensión también se ha extendido a la relación de Gonzalo con Claudio Paul Caniggia, a quien describió como alguien con quien no logró construir una conexión genuina. “Fui amigo de Claudio Paul Caniggia, pero él nunca fue amigo mío. Fui su representante durante dos años y no cobré un peso. Estaba con él todos los días, pero cuando llegó el momento de hacer cuentas, lo primero que hizo fue ensuciarme con mi hermana”.

En un cierre marcado por la amargura, Gonzalo Nannis dio a entender que no hay marcha atrás en su relación con Mariana Nannis y que los conflictos que los separan son demasiado profundos para ser reparados. A pesar del tiempo transcurrido, las diferencias familiares siguen siendo evidentes y el enfrentamiento público entre los hermanos reaviva una antigua grieta dentro del clan familiar.