Celebridades La China Suárez reaccionó ante la supuesta revocación que hizo Nicolás Cabré por Rufina: "Se terminó"

La situación entre China Suárez y Benjamín Vicuña ha llegado a un punto crítico, superando las expectativas iniciales. A pesar de que la actriz afirmaba tener una buena relación con los padres de sus hijos, recientemente lanzó un comunicado donde acusaba al actor de no cumplir con su rol durante la relación. Esto desencadenó una polémica disputa que los llevó a enfrentarse por el permiso de viaje de los menores. Sorprendentemente, Nicolás Cabré también se unió a la controversia, respaldando la posición de Vicuña. Ante esta noticia, Suárez no se quedó callada y decidió expresarse.

### ¿Cuál fue la reacción de China Suárez ante la presunta revocación del permiso de viaje por parte de Nicolás Cabré para Rufina?

La relación entre China Suárez y Nicolás Cabré siempre se caracterizó por ser cordial y comunicativa, especialmente en lo que respecta a la crianza de Rufina en un ambiente saludable. Ambos padres solían hablar cuando tenían planes de viajes con su hija o actividades recreativas juntos. Sin embargo, la custodia de la menor estaba a cargo de Eugenia, lo que implicaba que Rufina vivía la mayor parte del tiempo con ella. Con el paso del tiempo, ambos padres formaron nuevas parejas, lo que llevó a cambios en sus estilos de vida y desencadenó el escándalo.

China comenzó a planificar un futuro con Mauro Icardi, quien juega en el Galatasaray de Turquía. Surgieron rumores sobre una posible mudanza de la actriz al país europeo. Sin embargo, la cuestión de los hijos comenzó a ser tema de discusión, y todo estalló cuando Benjamín Vicuña le impidió llevarse a Amancio y Magnolia con ella. Por otro lado, Cabré había demostrado ser más conciliador con su expareja, hasta que surgió la posibilidad de que le haya revocado el permiso a Suárez, cambiando su postura.

Ante esta situación, Gustavo Méndez se puso en contacto con China para indagar directamente sobre lo ocurrido. El periodista le informó que la noticia había sido revelada en Intrusos, donde se habría filtrado la decisión de Cabré por parte de Vicuña. La actriz respondió de manera contundente: «Hola Gus. No, es mentira. Me dijo que sí viajarían, si se puede levantar esta situación. Así que, chicos, se terminó. No hay mucho más para decir». Con esta declaración, China desmintió la supuesta revocación del permiso de viaje, aún sin confirmar.

China Suárez continúa siendo el foco de numerosos escándalos en la farándula argentina, especialmente desde que inició su relación con Mauro Icardi en medio del Wandagate. La pareja es objeto de atención por parte de los medios de comunicación, quienes siguen de cerca cada paso que dan en la construcción de su futuro. Sin embargo, diversas celebridades de su entorno han expresado su desacuerdo con ciertos deseos, desatando así la polémica.