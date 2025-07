CELEBRIDADES Lina Tejeiro reveló cuáles son sus nuevas pretensiones para encontrar el amor: "No quiero perder tiempo"

Lina Tejeiro, la reconocida actriz colombiana, ha sorprendido a todos al revelar detalles íntimos sobre su vida sentimental en una reciente entrevista. En esta ocasión, Tejeiro compartió abiertamente sus motivos para no buscar una relación seria en este momento y cómo ha cambiado su enfoque a lo largo del tiempo.

Un nuevo enfoque en el amor: la visión de Lina Tejeiro

Durante la conversación, Lina Tejeiro compartió experiencias recientes en las que se vio involucrada con dos hombres durante las vacaciones de diciembre. A pesar de que ambos individuos tenían atractivo físico y estabilidad profesional, las formas en que se relacionaron con ella fueron completamente diferentes. Uno de ellos fue honesto desde el principio al expresar que no buscaba una relación formal, lo cual llevó a Tejeiro a tomar la decisión de alejarse. Por otro lado, el segundo pretendiente propuso un viaje juntos después de tan solo dos días de conocerse, una situación que la actriz consideró apresurada y fuera de lugar, catalogándolo como un «amor de diciembre» sin continuidad en el nuevo año.

Estas experiencias han reforzado la determinación de Lina Tejeiro de priorizar su bienestar por encima de todo. La actriz ha dejado en claro que no está dispuesta a involucrarse en relaciones que no le aporten estabilidad y claridad. A pesar de que valora la honestidad, en esta etapa de su vida ha optado por no invertir energía en vínculos que carecen de una base sólida.

Independencia y enfoque profesional

Además, Tejeiro ha expresado su disfrute por su independencia y la tranquilidad de estar sola, concentrándose en sus metas profesionales. Sus declaraciones reflejan su elección de priorizarse a sí misma en este momento, sin cerrar las puertas al amor, pero manteniendo un enfoque personal firme.

En resumen, Lina Tejeiro ha compartido abiertamente su cambio de perspectiva en cuanto al amor y las relaciones sentimentales, enfocándose en su bienestar y desarrollo personal en lugar de buscar una relación seria. Su historia sirve como un recordatorio de la importancia de ponerse a uno mismo en primer lugar y mantenerse fiel a las propias necesidades y deseos. ¡No te pierdas las últimas novedades sobre Lina Tejeiro y su vida sentimental!