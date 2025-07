Celebridades Mauro Icardi respaldó a la China Suárez contra Benjamín Vicuña: "No todo lo que brilla es oro"

En medio de una polémica entre la China Suárez y Benjamín Vicuña, Mauro Icardi decidió respaldar a su pareja a través de las redes sociales. La situación se desencadenó cuando Vicuña revocó el permiso para que sus hijos viajaran a Turquía con la actriz y el futbolista, lo que generó un fuerte intercambio de declaraciones públicas. A continuación, analizaremos en detalle esta controversia y el respaldo de Icardi a la China Suárez.

La polémica entre la China Suárez y Benjamín Vicuña

La disputa entre la China Suárez y Benjamín Vicuña comenzó cuando la actriz acusó públicamente al padre de sus hijos de ser un mal padre y de haberle sido infiel durante su embarazo. Ante la falta de respuesta por parte de Vicuña, Mauro Icardi decidió tomar partido y respaldar a su pareja a través de una publicación en Instagram.

En su historia, Icardi compartió una reflexión en la que hacía alusión a la situación, sin mencionar directamente a nadie pero dejando entrever su postura sobre el tema. El futbolista expresó: “El problema no es abrir el portal… Es no saber cómo cerrarlo. Porque abrirlo y creerte empoderado puede ser muy engañoso… No todos los portales te llevan al paraíso, algunos te tiran directo al infierno… Porque no todo lo que brilla es oro, a veces es la entrada a tu propia perdición”.

El respaldo de Mauro Icardi a la China Suárez

A pesar de no referirse directamente a la decisión de Benjamín Vicuña de revocar el permiso para el viaje de sus hijos, Mauro Icardi respaldó el fuerte descargo de la China Suárez. La actriz acusó al actor chileno de haber tomado esta medida motivado por los celos que le generaba la relación de los niños con Icardi, a quien admiran y quieren.

Por el momento, Benjamín Vicuña no se ha pronunciado al respecto, lo que ha generado un nuevo enfrentamiento entre las partes involucradas. A través de una publicación en redes sociales, se ha abierto un nuevo frente de batalla que tiene como protagonistas a la China Suárez, Benjamín Vicuña y Mauro Icardi. Queda por esperar la posible respuesta del chileno frente a las declaraciones de su ex pareja y al respaldo del jugador de fútbol.

En conclusión, la polémica entre la China Suárez, Benjamín Vicuña y Mauro Icardi ha generado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Las declaraciones públicas y el respaldo de Icardi han dejado en evidencia las tensiones y diferencias entre las partes involucradas. La situación sigue en desarrollo y habrá que esperar para ver cómo se resuelve este conflicto familiar en el futuro.