Celebridades Quién es Francesca, la hija de Donato de Santis que creció entre celebridades y ama la moda

Francesca, la menor de los hijos del famoso chef Donato de Santis, fue entrevistada en Herederos, un segmento especial de Telefe que revela la vida íntima de los hijos de celebridades argentinas. Durante la entrevista, Francesca mostró una personalidad auténtica y cálida, revelando su visión clara sobre su identidad y sus sueños para el futuro.

La nota ofreció la oportunidad de adentrarse en la vida de Francesca más allá de su linaje, revelando una historia familiar donde el talento, la libertad y el amor se entrelazan de manera natural. Criada en un hogar donde el italiano era el idioma principal, se escuchaba música de Elvis Presley y se disfrutaba de la gastronomía de Puglia, Francesca encontró su propia identidad entre los aromas, los platos y los recuerdos compartidos.

## Descubriendo a Francesca: Su Pasión por la Moda

Francesca, hija de Donato de Santis, creció en un ambiente rodeado de cariño, sabores intensos y figuras del espectáculo que pasaban por su vida sin darse cuenta. A pesar de que su apellido está asociado inmediatamente con la cocina, su verdadera pasión la lleva por un camino creativo diferente: la moda. Actualmente, estudia Diseño de Indumentaria y muestra una sensibilidad especial por el diseño, la estética y los detalles.

Además de su amor por la moda, Francesca también heredó el gusto por la cocina. Disfruta cocinando a diario y no duda en afirmar que, en casa, asume el rol de chef cuando su padre no está presente: «Me encanta cocinar y lo hago casi todos los días. A mi papá le encantan mis huevos revueltos, dice que esa es mi especialidad». A pesar de no seguir una carrera culinaria, la cocina es una parte esencial de su vida familiar y emocional.

La joven comparte una estrecha relación con su hermana mayor, Raffaela, con quien ha vivido experiencias únicas alrededor del mundo desde una edad temprana. Durante la entrevista, Francesca compartió una anécdota inolvidable de su infancia relacionada con la fama de su padre: «Cuando era muy pequeña, conocí a Susana Giménez porque llevamos a nuestra perrita a su programa». De manera natural, reveló que su contacto con el mundo del espectáculo fue algo espontáneo en su vida, nunca impuesto.

Al describir a su padre, Francesca lo hizo con ternura y admiración. «Donato, como padre, es tranquilo, simpático, sensible, cariñoso y auténtico. Siempre nos permitió ser quienes quisiéramos ser», afirmó. Destacó la versatilidad de su padre con una frase reveladora: «Mi papá ha vivido 70 vidas en una». Además, compartió curiosidades sobre Donato, como su habilidad para hablar japonés, su interés en el budismo y su colección de objetos de Elvis Presley. Con humor, mencionó que en casa su padre casi no cocina porque suele llegar muy tarde.

## El Legado de Francesca: Una Juventud Marcada por la Libertad y el Arte

La historia de Francesca, la hija de Donato de Santis, revela una juventud marcada por la libertad, el arte, la pasión por lo que ama y una conexión especial con su familia. A través de su forma de expresarse, vestirse y construir su presente, se percibe una identidad fuerte, sensible y luminosa que continuará sorprendiendo en los caminos que elija recorrer.

En resumen, Francesca es mucho más que la hija de un reconocido chef argentino. Su individualidad, pasión por la moda y amor por la cocina la convierten en una figura única y cautivadora. Con un futuro prometedor por delante, seguramente seguirá dejando su huella en el mundo con su autenticidad y talento innato.