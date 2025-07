Celebridades Revelaron que no hubo acuerdo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: sus hijas no podrán viajar a Turquía

En medio de una disputa judicial, Wanda Nara y Mauro Icardi no lograron llegar a un acuerdo sobre el viaje de sus hijas a Turquía para reunirse con su padre. La información fue confirmada por los periodistas Facundo Ventura y Naiara Vecchio a través de sus redes sociales, donde explicaron los motivos que impidieron el consenso. Esta situación, que afecta directamente a las niñas, vuelve a poner en evidencia la complicada relación entre la mediática y el futbolista, especialmente en cuestiones familiares. A continuación, se detallan los acontecimientos más recientes en esta disputa legal.

### Desacuerdo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: las hijas no podrán viajar a Turquía

El conflicto entre Wanda Nara, Mauro Icardi y sus hijas continúa sin resolverse. Según se informó a través de las redes sociales de los periodistas Facundo Ventura y Naiara Vecchio, no se llegó a un acuerdo sobre si las niñas podrían viajar a Turquía durante las vacaciones de invierno para visitar al jugador del Galatasaray.

Ventura afirmó en sus historias de Instagram: «No hubo acuerdo entre Wanda y Mauro. La mediática no quería que las niñas estuvieran en Turquía». Además, reveló que Nara propuso como alternativa que el encuentro se llevara a cabo en Italia, pero con una serie de exigencias muy específicas, que incluían vuelos privados, hoteles de lujo, seguridad y que todos los gastos fueran cubiertos por Icardi.

### Detalles sobre la audiencia y las posturas de ambas partes

Luis Ventura reveló que Mauro Icardi regresó a los entrenamientos con el Galatasaray y no podía viajar a Italia. Tampoco estaba dispuesto a cumplir con todas las condiciones impuestas por Wanda Nara. El conflicto persiste y será el juez Hagopian quien tome una decisión si no se logra un acuerdo fuera del ámbito judicial.

Por su parte, Naiara Vecchio detalló que en la audiencia no hubo consenso entre Icardi y Nara. El futbolista solicitó que las niñas viajaran a Turquía durante las vacaciones de invierno, ya que el club turco no le permitía salir del país en ese período. Ofreció garantías de seguridad y legalidad para el viaje, incluyendo avales de Cancillería y documentación de pasaportes. Sin embargo, Wanda Nara no aceptó la propuesta y reiteró su preferencia por que el encuentro se llevara a cabo en Italia.

### Impasse en la negociación y consecuencias para las hijas

Ante la falta de acuerdo, las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi tendrán que permanecer en Argentina, sin poder viajar a Turquía. La situación familiar parece estar cada vez más alejada de una resolución, mientras los protagonistas no logren ponerse de acuerdo. La incertidumbre continúa, y el futuro de las niñas en medio de este conflicto sigue siendo incierto.

En resumen, la disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi por el viaje de sus hijas a Turquía ha generado un impasse que ha llevado a un callejón sin salida. La falta de acuerdo entre ambas partes ha dejado en vilo la posibilidad de que las niñas puedan reencontrarse con su padre, y el desenlace de esta historia aún está por definirse.

Por Marina Velázquez.