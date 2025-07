CELEBRIDADES Sin sus hijos y en medio de tensiones con Vicuña, la China Suaréz se fue a Turquía con Mauro Icardi

La famosa actriz China Suárez ha vuelto a ser el centro de atención al emprender un viaje a Turquía junto a su pareja actual, Mauro Icardi. Sin embargo, lo más llamativo de este viaje fue la ausencia de sus tres hijos: Rufina, Magnolia y Amancio.

Según se ha informado, China Suárez partió hacia Estambul en un vuelo comercial sin la compañía de sus hijos, después de que Benjamín Vicuña, padre de los niños más pequeños, le revocara el permiso de viaje. Esta medida le impidió sacar del país a Magnolia y Amancio, quienes necesitaban la autorización de su padre para viajar al extranjero.

### El viaje de China Suárez a Turquía con Mauro Icardi

Pero esto no fue el único obstáculo. También resultó sorprendente que Rufina, la hija mayor de China Suárez fruto de su relación con Nicolás Cabré, no la acompañara. Aunque no hay confirmación oficial, se especula que el actor también habría retirado el permiso correspondiente, impidiendo que la niña se uniera al viaje con su madre y su pareja.

A pesar de la tensión en el ambiente, China Suárez mantuvo la calma. En el aeropuerto, se acercaron algunos fanáticos a pedirle fotos, a los cuales accedió amablemente, pero evitó hacer declaraciones a la prensa. Su silencio solo aumentó las especulaciones sobre los conflictos familiares que la rodean en este momento.

El viaje a Turquía con Mauro Icardi llega en un momento crucial para la pareja, luego de que ambos mostraran públicamente su apoyo mutuo en redes sociales en medio de una intensa exposición mediática. Ahora, China Suárez tendrá que encontrar la manera de trasladar a sus hijos a su nuevo hogar en un país completamente desconocido.