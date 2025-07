Celebridades Yanina Latorre anunció el verdadero motivo de separación de Gime Accardi y Nico Vázquez: "Tengo el nombre"

La noticia de la separación de Gime Accardi y Nico Vázquez sorprendió a todos sus seguidores, quienes los acompañaron en su historia de amor durante 18 años. Ambos emitieron un comunicado a través de sus redes sociales anunciando la ruptura, y el actor brindó más detalles durante una entrevista en LAM. Sin embargo, fue Yanina Latorre quien comenzó a indagar más a fondo desde el viernes pasado, cuando ya tenía conocimiento de que la pareja no estaba junta. La conductora de SQP reveló el verdadero motivo detrás de la separación y afirmó que conocía «el nombre» involucrado.

## Descubriendo la verdad detrás de la separación de Gime Accardi y Nico Vázquez, según Yanina Latorre: «Tengo el nombre»

La relación entre Gime Accardi y Nico Vázquez cautivó a muchos seguidores a lo largo del tiempo. Los actores compartieron numerosos proyectos juntos e incluso trabajaron en diversas obras de teatro. Su vínculo se fortaleció a lo largo de 18 años, pero inesperadamente comenzaron a circular rumores de distanciamiento y finalmente anunciaron su separación el martes 8 de julio.

La noticia fue compartida a través de sus historias de Instagram, y Nico Vázquez decidió salir a hablar en LAM para aclarar ciertas dudas. «En 18 años nos han sucedido muchas cosas. Con ayuda, terapia y comunicación, que nunca faltaron, con mucho amor intentamos… Pero llegó un momento en que nos dimos cuenta de que no había que hablar tanto y que debíamos tomar caminos diferentes», expresó. A pesar de sus declaraciones, los rumores continuaron creciendo, y fue Yanina Latorre quien reveló que tenía información sobre el verdadero motivo de la separación.

Muchos seguidores habían especulado acerca de la presencia de una tercera persona en la relación, y la conductora de SQP explicó que una de las partes se había enamorado perdidamente de otra persona. «La semana pasada me llegó esta información. Conozco a personas muy cercanas a ellos, lo verifiqué. Me dieron el nombre. Es alguien conocido, pero no revelaré su identidad porque esa persona también está en pareja», detalló en su programa antes de LAM. Posteriormente, se difundió en las redes sociales un video de Vázquez bailando con su coprotagonista de Rocky durante el fin de semana.

De manera rápida, Gimena Accardi salió a desmentir los rumores de terceros en discordia y dejó abierta la posibilidad de una reconciliación en el futuro. Sin embargo, Yanina Latorre afirmó que la información estaba confirmada por personas cercanas al entorno de la pareja. Además, sugirió que sus agendas individuales también habían influido en la separación, ya que pasaban más tiempo separados que juntos, lo que los había desgastado. Por el momento, los protagonistas optaron por no revelar los motivos de su separación, pero expresaron su profunda tristeza ante esta situación.

A.E.