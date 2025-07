“Clevatess” episodio 2: cuándo, a qué hora y cómo ver el anime que sigue la historia del rey demonio que adoptó un bebé

«Descubre todos los detalles sobre el emocionante anime «Clevatess»»

En el primer episodio de «Clevatess», presenciamos cómo el Rey Demonio elimina a casi todos los caballeros, excepto a una bebé y Alicia Glenfall, a quien perdona la vida para que la cuide. Si te has quedado con ganas de saber qué depara la trama de este anime, estás en el lugar correcto. Te proporcionaré toda la información necesaria para que no te pierdas ni un segundo de esta emocionante serie.

El origen de «Clevatess»

Este anime, cuyo título original es «Clevatess: Majū no Ō to Akago to Shikabane no Yūsha» (en español: «Clevatess: El rey de las bestias mágicas, el bebé y el héroe cadáver»), se basa en un manga del mismo nombre que comenzó a publicarse en la plataforma web LINE Manga en agosto de 2020.

Fecha y hora de estreno del episodio 2

El segundo episodio de «Clevatess» se estrenará el miércoles 9 de julio a las 5:00 a.m. (hora del Pacífico). Sin embargo, es importante tener en cuenta que la hora de lanzamiento puede variar según tu ubicación. A continuación, te detallo los horarios de estreno en diferentes países:

– Estados Unidos: 8:00 a.m. (Hora del Este)

– México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 6:00 a.m. (hora del Este)

– Perú, Colombia, Panamá y Ecuador: 7:00 a.m. (hora del Este)

– Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 8:00 a.m. (hora del Este)

– Paraguay, Argentina y Uruguay: 9:00 a.m. (hora del Este)

– España: 2:00 p.m. (hora del Este)

Disfruta de «Clevatess» en Crunchyroll

Los episodios de «Clevatess» están disponibles en japonés con subtítulos, pero también cuentan con doblaje desde su lanzamiento. Para poder disfrutar de este anime cada miércoles, solo necesitas tener una suscripción en Crunchyroll. Puedes acceder al link del anime haciendo clic aquí.

Recuerda que Crunchyroll ofrece una opción premium que te brinda una experiencia sin anuncios, acceso anticipado a los episodios (simulcast) y una mayor calidad de reproducción.

¿Cómo acceder a Crunchyroll?

Para acceder a Crunchyroll, puedes visitar su sitio web oficial (crunchyroll.com) en tu navegador o descargar la aplicación en tu dispositivo preferido, ya sea una smart TV, consola de videojuegos, smartphone o tablet.

¿Cómo buscar «Clevatess» en Crunchyroll?

Una vez que hayas iniciado sesión en tu cuenta de Crunchyroll, puedes buscar «Clevatess» de las siguientes formas:

– Barra de búsqueda: Localiza la barra de búsqueda en la parte superior de la página o de la aplicación y escribe «Clevatess».

– Sección de Novedades/Simulcasts: Al tratarse de un anime de estreno, es probable que aparezca destacado en la sección de «Novedades» o «Simulcasts» de Crunchyroll.

Detalles sobre «Clevatess»

Según la descripción proporcionada por Crunchyroll, la trama de «Clevatess» se centra en el reinado de Clevatess, uno de los Señores de las Bestias Mágicas, que se desmorona al revivir a un héroe al que él mismo mató y adoptar a un bebé humanoide huérfano. Juntos, deberán enfrentarse a un mundo moribundo. ¿Qué les deparará a este trío improbable?

¡No te pierdas ningún detalle de «Clevatess» y disfruta de este emocionante anime cada semana!