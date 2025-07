Cómo ver el episodio 3 de “Lord of Mysteries”: fecha, hora confirmada y link para disfrutar del capítulo en Crunchyroll

«Lord of Mysteries» es una serie que ha cautivado a muchos espectadores con sus dos primeros episodios, dejándolos ansiosos por más. Si quieres saber todo sobre el esperado capítulo 3, en el que Klein se enfrentará al enigmático «Suited Clown», sigue leyendo. Aquí te revelaré la fecha, la hora y el enlace en Crunchyroll para que no te pierdas este emocionante episodio. ¡Prepárate para sumergirte en un mundo de misterio y fantasía!

### El Mundo de «Lord of Mysteries»

La serie «Lord of Mysteries» está basada en la novela homónima de Cuttlefish That Loves Diving, que sigue la historia de Zhou Mingrui, un joven que se despierta en el cuerpo de Klein Moretti de forma inesperada. Ambientada en un mundo victoriano de vapor, barcos de guerra y terrores ocultos, la trama sigue a este chico mientras navega entre la luz y la oscuridad en busca de una manera de regresar a su hogar.

### El Estreno del Episodio 3

El episodio 3 de «Lord of Mysteries» se estrenará la noche del viernes 4 de julio de 2025, convirtiéndose en una excelente opción para incluir en tu maratón de fin de semana. Este tercer capítulo llegará al streaming durante las últimas horas de su día de lanzamiento. Asegúrate de revisar los horarios correspondientes a tu país para no perderte este emocionante episodio.

### Horarios de Estreno por País

– Estados Unidos: 8:00 p.m. (PT) / 11:00 p.m. (ET)

– México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 9:00 p.m.

– Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 10:00 p.m.

– Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 11:00 p.m.

– Paraguay, Argentina, Uruguay: 12:00 a.m. del sábado

– España: 5:00 a.m. del sábado

### Disfruta de «Lord of Mysteries» en Crunchyroll

Para disfrutar de este y otros episodios de «Lord of Mysteries», asegúrate de tener una suscripción activa al servicio de streaming Crunchyroll. Con tu suscripción, podrás acceder al enlace oficial de la producción y sumergirte en este fascinante mundo de fantasía y misterio.

### Datos de Interés

– Título original: Guimi Zhi Zhu

– Año: 2025

– País: China

– Dirección: Ke Xiong

– Novela: Cuttlefish That Loves Diving

### Conclusión

No te pierdas el emocionante episodio 3 de «Lord of Mysteries» y adéntrate en un mundo lleno de sorpresas y enigmas. Prepárate para vivir una experiencia única llena de fantasía y misterio. ¡Que comience la aventura!