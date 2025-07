Cómo ver “Kaiju No. 8” – Temporada 2: fecha de estreno, tráiler y lo que sabemos sobre el anime de Crunchyroll

«Si eres un seguidor apasionado de «Kaiju No. 8», te alegrará saber que la segunda temporada finalmente tiene fecha de estreno. En esta nota, te contaremos cuándo y a qué hora podrás disfrutar de los nuevos episodios de este anime que combina acción, horror sobrenatural, ciencia ficción, fantasía y aventura.

Origen de la serie

«Kaiju No. 8» se basa en una serie de manga japonesa escrita e ilustrada por Naoya Matsumoto, que comenzó a publicarse el 3 de julio de 2020 en la revista digital Shōnen Jump+ Shūeisha.

Fecha de estreno y detalles

La segunda temporada de “Kaiju No 8” llegará el 19 de julio a las 23:30 JST / 7:30 a.m. (PT) a través de Crunchyroll. Para disfrutar de los nuevos episodios, solo necesitas tener una suscripción en esta plataforma.

Horarios por país

– Estados Unidos: 10:30 a.m. (Hora del Este)

– México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 8:30 a.m. (hora del Este)

– Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 9:30 a.m. (hora del Este)

– Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 10:30 a.m. (hora del Este)

– Paraguay, Argentina, Uruguay: 11:30 a.m. (hora del Este)

– España: 4:30 p.m. (hora del Este)

Disponibilidad

La serie estará disponible en todo el continente americano, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio, CEI, Subcontinente Indio y Sudeste Asiático.

Nuevos desafíos y personajes

En la primera temporada, vimos a Kafka Hibino revelar su poder secreto al resto de la fuerza de defensa antes de unirse a la Unidad en un periodo de prueba. Todos estarán atentos a su evolución, ya que nadie quiere que se convierta en un monstruo. Si eso sucede, podría ser eliminado, aunque la JAKDF buscará utilizar su transformación para luchar contra las amenazas.

También conoceremos a Gen Narumi, un luchador fuerte al que se le encomienda la misión de vigilar a Kafka de cerca.

Conclusión

«Kaiju No. 8» promete una segunda temporada llena de emoción, acción y nuevos retos para sus personajes. No te pierdas el estreno y prepárate para sumergirte en este apasionante mundo de kaijus y defensores de la humanidad.

