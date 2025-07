Desafío The Box 2025: ¿Qué equipo gana la recompensa HOY 3 de julio?

El estreno de Desafío The Box 2025 ha generado gran expectación entre los espectadores, quienes se han quedado sorprendidos por la complejidad de las pruebas de este año. En este artículo, te revelaremos todos los spoilers que necesitas saber antes de sintonizar tu televisor esta noche.

## Los Equipos Alpha, Beta, Gamma y Omega

La prueba del tráiler confirmó lo que muchos ya sospechaban: que el equipo naranja es el más fuerte de la temporada. A continuación, te presentamos la lista de integrantes de cada equipo:

### Alpha:

1. Cami.

2. Juan.

3. Leo.

4. Lucho.

5. Eleazar.

6. Manuela.

7. Grecia.

8. Sathya.

### Beta:

1. Magic.

2. Dani.

3. Claudia.

4. Abraham.

5. Pineda.

6. Gero.

7. Valentina.

8. Tina.

### Gamma:

1. Gio.

2. Yudisa.

3. Rata.

4. Isa.

5. Zambrano.

6. Rosa.

7. Cris.

8. Mencho.

### Omega:

1. Julio.

2. Daisy.

3. Myriam.

4. Katiuska.

5. Potro.

6. María C.

7. Camilo.

8. Andrey.

## ¿Qué Equipo Ganará en el Desafío The Box 2025?

Aunque aún no se ha anunciado cuándo comenzarán las competencias entre los equipos Alpha, Beta, Gamma y Omega, las especulaciones indican que Gamma se llevará la recompensa esta noche. Además, se ha confirmado que Cami, capitana de Alpha, será la primera en perder la cabellera en esta temporada, y que los capitanes de cada equipo tendrán inmunidad en la primera etapa del programa.

### Pruebas Semanales del Desafío del Siglo XXI:

– Desafío de sentencia y hambre.

– Desafío de sentencia y servicios.

– Desafío de sentencia y bienestar.

– Desafío de sentencia, premio y castigo.

– Desafío a muerte.

### Boxes:

– Box Amarillo: Pruebas terrestres.

– Box Azul: Pruebas acuáticas.

– Box Rojo: Pruebas de contacto.

– Box Arcoíris: Pruebas aéreas.

– Box Negro: Desafío a Muerte.

No te puedes perder el segundo episodio de Desafío The Box 2025, que se estrena hoy por Caracol TV, ditu o YouTube. ¡Y recuerda seguir nuestro minuto a minuto en vivo para no perderte ningún detalle!