Descubre cómo elige tu gato a su persona favorita; según expertos en comportamiento animal

Los felinos, a menudo catalogados como distantes debido a su naturaleza independiente, también demuestran afecto hacia sus dueños de una manera más sutil que los perros. ¿Cómo eligen a su persona favorita? Expertos en comportamiento animal han identificado patrones reveladores que revelan la preferencia de los gatos.

La Dra. Joanna Woodnutt, miembro del Royal College of Veterinary Surgeons, señala que la persona favorita de un gato no siempre es la que lo alimenta o cuida más, e incluso podría ser aquella que no muestra interés por los gatos. Esta preferencia se basa en el respeto del espacio personal por parte de esa persona.

A pesar de la complejidad del comportamiento felino, es importante prestar atención a las señales que los gatos nos dan para comprender su vínculo con nosotros.

¿Cómo determinar quién es la persona favorita de tu gato?



Según Catster, los gatos eligen a su persona favorita en función de la confianza, la rutina y las necesidades físicas y emocionales. La cantidad y calidad del tiempo compartido con esa persona también juega un papel fundamental en la elección del gato.

Además, la voz de la persona puede influir en la preferencia del gato, ya que tienden a ser atraídos por voces suaves y relajantes en lugar de voces fuertes y estridentes debido a su sensibilidad auditiva.

Señales de que eres la persona favorita de tu gato