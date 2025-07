Dieron a conocer cómo se encuentra Nico Vázquez a una semana de su separación de Gimena Accardi

Ha pasado una semana desde que Nico Vázquez y Gimena Accardi anunciaron su separación, y según Yanina Latorre, el actor estaría experimentando las consecuencias emocionales y físicas de esta ruptura.

«Anoche hablé con él por teléfono y pude notar que está más delgado, decaído, está en su departamento, tratando de seguir adelante», comentó la conductora en su programa de radio en El Observador (FM 107.9).

Además, Yanina reveló que no quiso profundizar en la conversación con Nico por respeto a su privacidad, ya que prefiere no saber demasiado para evitar involucrarse en asuntos delicados que podrían comprometer a las partes involucradas.

La periodista también se aventuró a opinar sobre quién habría tomado la decisión de poner fin a la relación, sugiriendo que Gimena pudo ser la responsable de querer un cambio en su vida, a pesar de que ambos se quieren y se apoyan mutuamente.

«Creo que ella es la que necesitaba un respiro, ya que llevaba mucho tiempo junto a él desde que era muy joven», expresó Yanina, insinuando que Gimena podría haber sentido la necesidad de experimentar algo nuevo y diferente en su vida.

### El nuevo compañero de Nicolás Vázquez tras la separación de Gimena Accardi

Recientemente, Nicolás Vázquez compartió en sus historias de Instagram un video en el que mostraba quién es su nueva compañía en medio de su separación de Gimena Accardi.

En la grabación, se le puede ver en su casa junto a dos de sus gatos, demostrando así que está rodeado de cariño y compañía en estos momentos difíciles.

Además, Nicolás acompañó el video con un fragmento de la famosa canción «All you need is love» de The Beatles, transmitiendo un mensaje de amor y esperanza en medio de la adversidad.

En resumen, la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi ha generado conmoción en el público argentino, quienes siguen de cerca la evolución de esta situación y el bienestar emocional de ambos actores. A pesar de los rumores y especulaciones, solo el tiempo dirá qué deparará el futuro para esta pareja tan querida por el público.