¿Dónde ver Team USA vs. México EN VIVO, la final de Copa Oro 2025?

El emocionante encuentro entre los dos equipos más destacados de Norteamérica está por llegar, con Estados Unidos y México enfrentándose en la final de la Copa Oro por tercera vez en las últimas cuatro ediciones. Este domingo 6 de julio, en el NRG Stadium de Houston, Texas, se llevará a cabo este esperado enfrentamiento a las 7 pm ET / 4 pm PT. Aquí te contaremos todo lo que necesitas saber para disfrutar de este emocionante partido en vivo y online desde cualquier dispositivo.

## Historia de la rivalidad entre Estados Unidos y México en la Copa Oro

En esta ocasión, será el octavo enfrentamiento entre Estados Unidos y México en la final de la Copa Oro. Hasta ahora, los estadounidenses han ganado dos de los siete encuentros anteriores, incluyendo el más reciente en 2021, mientras que México se ha llevado la victoria en cinco ocasiones. Sin embargo, con un renovado impulso bajo la dirección de Mauricio Pochettino, la selección estadounidense llega a la final con altas expectativas y la esperanza de cambiar la historia a su favor.

## Cómo ver el partido por televisión y streaming

Para aquellos que prefieran disfrutar del partido desde la comodidad de su hogar, la transmisión estará disponible a través de los canales ESPN y la plataforma de streaming Disney+ (esta última requiere suscripción de pago). Con múltiples opciones para no perderse ni un segundo de esta emocionante final entre Team USA vs. México.

A continuación, te dejamos la lista de canales disponibles y oficiales para ver el partido en diferentes países de habla hispana, este domingo 6 de julio a las 7:00 p.m. ET.

| País | Canales TV / Streaming |

|————-|—————————————————————————————————————|

| Panamá | ESPN Norte, Disney Plus y TUDN |

| Honduras | ESPN Norte, Disney Plus y TUDN |

| Estados Unidos | fuboTV, TUDN, Univisión Now, FOX Sports, ViX, TUDN App, Tubi, FOX Sports App, FOX Sports 1, TUDN USA y Univisión |

| Puerto Rico | ViX, NAICOM, FOX Sports 1, Disney Plus y ESPN Caribbean |

| México | Canal 5, TUDN y ViX |

| Costa Rica | ESPN Norte, Disney Plus y TUDN |

| El Salvador | ESPN Norte, Disney Plus y TUDN |

| Guatemala | ESPN Norte, Disney Plus y TUDN |

| Nicaragua | ESPN Norte, Disney Plus y TUDN |

| Argentina | ESPN Sur y Disney Plus |

| Chile | ESPN Sur y Disney Plus |

| Perú | ESPN Sur y Disney Plus |

| Colombia | ESPN Sur y Disney Plus |

## Datos clave de la final de la Copa Oro 2025

Para que no te pierdas ni un detalle, aquí te dejamos los datos clave de la final entre Estados Unidos (USMNT) y México:

– Partido: Estados Unidos vs. México

– Fecha: Domingo 6 de julio de 2025

– Horario: 7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT

– Estadio: Estadio NRG, Houston, Estados Unidos

– Fase: Final de Copa Oro CONCACAF 2025

– TV/Online: ESPN Norte, Disney Plus y TUDN en Guatemala. fuboTV, TUDN, Univisión Now, FOX Sports, ViX, TUDN App, Tubi, FOX Sports App, FOX Sports 1, TUDN USA y Univisión en Estados Unidos.

## ¡Prepárate para la final de la Copa Oro 2025!

El campeón de la Copa Oro 2025 se decidirá en el emocionante duelo entre las selecciones de México y Estados Unidos (Team USA / USMNT). ¡Prepárate para disfrutar de un partido lleno de emoción y rivalidad futbolística!