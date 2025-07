Edgar Berlanga vs. Hamzah Sheeraz EN VIVO, por Ring III: horario, cartelera, TV y dónde ver pelea online en directo desde Nueva York

La emocionante velada de Queensberry Promotions, conocida como Ring III, nos traerá un enfrentamiento estelar entre dos destacados pugilistas: Edgar Berlanga y Hamzah Sheeraz. Ambos boxeadores se encuentran en momentos cruciales de sus carreras, lo que promete un duelo intenso y emocionante. El evento se llevará a cabo el sábado 13 de julio de 2025 en el Louis Armstrong Stadium de Nueva York, convirtiéndose en uno de los combates más esperados del año en la categoría supermediana.

### Edgar Berlanga: En busca de la gloria

Originario de Brooklyn y con raíces puertorriqueñas, Edgar Berlanga llega a esta pelea tras una victoria contundente sobre Jonathan González-Ortiz. Después de su derrota ante Canelo Álvarez, Berlanga está decidido a consolidar su regreso y acercarse nuevamente a la posibilidad de luchar por un título mundial. Con un récord de 23 victorias y solo una derrota, su poder de golpeo sigue siendo su mayor fortaleza y una amenaza para sus oponentes.

### Hamzah Sheeraz: La promesa británica

Por otro lado, nos encontramos con el invicto británico Hamzah Sheeraz, quien ha demostrado ser una fuerza en ascenso en el boxeo europeo. Tras una victoria contundente sobre Tyler Denny en Wembley, Sheeraz (21-0-1, 17 KOs) busca dejar su marca en suelo estadounidense frente a un rival hambriento de gloria como Berlanga. El enfrentamiento entre estos dos talentosos pugilistas promete ser épico.

### Horarios confirmados para el evento

La velada Ring III se llevará a cabo el sábado 13 de julio, con horarios variados dependiendo de la ubicación geográfica. En España y algunos países de Latinoamérica, la transmisión se efectuará en la madrugada del domingo 14. A continuación, los horarios confirmados para el inicio del evento y el combate principal en diferentes zonas horarias:

#### Horarios por país/zona:

– EE.UU. (ET – Nueva York, Miami): Inicio de la velada a las 6:00 PM, combate principal a las 11:00 PM.

– EE.UU. (CT – Chicago, Houston): Inicio de la velada a las 5:00 PM, combate principal a las 10:00 PM.

– EE.UU. (MT – Denver, Phoenix): Inicio de la velada a las 4:00 PM, combate principal a las 9:00 PM.

– EE.UU. (PT – Los Ángeles, Las Vegas): Inicio de la velada a las 3:00 PM, combate principal a las 8:00 PM.

– México (CDMX, Monterrey, Guadalajara): Inicio de la velada a las 4:00 PM, combate principal a las 9:00 PM.

– México (Quintana Roo): Inicio de la velada a las 5:00 PM, combate principal a las 10:00 PM.

– México (Tijuana, Mexicali): Inicio de la velada a las 3:00 PM, combate principal a las 8:00 PM.

– Perú, Colombia, Ecuador: Inicio de la velada a las 5:00 PM, combate principal a las 10:00 PM.

– Argentina, Uruguay, Paraguay: Inicio de la velada a las 7:00 PM, combate principal a las 12:00 AM del domingo.

– Chile, Venezuela, Bolivia: Inicio de la velada a las 6:00 PM, combate principal a las 11:00 PM.

– España: Inicio de la velada a las 12:00 AM del domingo, combate principal a las 5:00 AM del domingo.

### Transmisión exclusiva por DAZN

La transmisión oficial de la velada Ring III será exclusiva de DAZN, tanto para televisión como para dispositivos digitales a través de streaming. DAZN ofrecerá todos los combates de la cartelera, incluyendo el esperado enfrentamiento entre Berlanga y Sheeraz como evento principal. Para aquellos interesados en ver la pelea en línea, los suscriptores de DAZN podrán acceder a través de su plataforma en Smart TVs, navegadores, consolas, móviles y tablets. Es importante contar con una suscripción activa para disfrutar de la transmisión en vivo.

### Combates confirmados en la cartelera

Además del enfrentamiento entre Edgar Berlanga y Hamzah Sheeraz, la función organizada por Queensberry Promotions contará con la participación de campeones mundiales y talentos en ascenso. Algunos de los combates confirmados son:

– Shakur Stevenson vs. William Zepeda – Peso ligero (título del CMB).

– Edgar Berlanga vs. Hamzah Sheeraz – Peso supermediano.

– Alberto Puello vs. Subriel Matías – Peso superligero (título del CMB).

– David Morrell vs. Imam Khataev – Peso semipesado.

En resumen, la velada Ring III promete ser un evento imperdible para los amantes del boxeo, con un duelo estelar entre dos talentosos pugilistas que buscan dejar su huella en la historia de este deporte. No te pierdas esta emocionante pelea que se llevará a cabo el sábado 13 de julio en el Louis Armstrong Stadium de Nueva York. ¡Prepárate para vibrar con la intensidad y emoción de este enfrentamiento!