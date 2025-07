El desesperado pedido de Alex Caniggia a su familia para tratar de frenar los ataques a Melody Luz

Alex Caniggia generó revuelo en las redes sociales con un enigmático mensaje que compartió luego de reconciliarse con Melody Luz. En el video publicado en sus historias de Instagram, el mediático hizo un pedido a su entorno, pidiendo que no opinaran sobre las parejas de sus familiares.

A pesar de reconocer que las relaciones de sus seres queridos pueden no ser del agrado de todos, Alex enfatizó la importancia de no tomar partido. Explicó que cada uno es dueño de su vida y amor, y que no corresponde entrometerse en esos asuntos. Además, remató su mensaje con un contundente «¡A la gilada ni cabida!».

El mediático se vio envuelto en un conflicto familiar entre su hermana Charlotte y su pareja Melody Luz, lo que lo llevó a tomar una decisión drástica. Ante las críticas hacia la madre de su hija Venezia por haber retomado la relación con él, y en medio de la disputa entre la bailarina y Charlotte, Alex decidió salir en defensa de su familia.

A través de sus redes sociales, Alex dejó en claro que no tolerará faltas de respeto hacia Melody, su pareja, ni hacia su hija. Expresó su enojo y determinación al afirmar que no permitirá que nadie se meta con su familia, conformada por Melody y Venezia. Advirtió que cualquier comentario negativo hacia ellas resultará en un bloqueo en sus redes sociales.

Sin mencionar nombres, Alex también pareció dirigirse a su hermana Charlotte y a su madre, Mariana Nannis, quienes criticaron duramente a Melody Luz en medio de la polémica.

