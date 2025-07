El influencer de EE. UU. que usa sus redes sociales para informar a los migrantes sobre las redadas de ICE

Sennett Devermont, también conocido como @mrcheckpoint_, ha surgido como una figura influyente en las redes sociales que despierta interés en las comunidades migrantes del sur de California. A través de sus plataformas digitales, donde cuenta con una gran cantidad de seguidores, brinda alertas inmediatas sobre redadas y operativos del ICE, contribuyendo significativamente a mantener informadas a miles de personas y prevenir situaciones de riesgo.

## La Importancia de las Alertas en Tiempo Real

Las alertas que comparte incluyen datos precisos como la ubicación exacta, el horario e incluso transmisiones en vivo de los operativos. Para recopilar esta información, se basa en informes de la ciudadanía y en el trabajo de vigilancia que él y su equipo llevan a cabo en las calles.

Según reportes de KTLA, estas acciones han posibilitado que muchas familias puedan actuar con prontitud o incluso localizar a individuos desaparecidos.

## La Labor Humanitaria de Devermont

El compromiso de Devermont con la comunidad migrante ha tenido un impacto significativo en numerosas familias. A través de su plataforma, ha logrado reunir a seres queridos, brindando consuelo y apoyo en momentos críticos.

A pesar de las críticas que recibe de sectores conservadores, Devermont defiende su labor como una acción en pro de los derechos humanos fundamentales y la construcción de una comunidad más segura e informada.

## Fundación Always for the People

Junto con su labor en redes sociales, Devermont es el fundador de Always for the People, una organización que respalda causas de justicia social como la lucha contra el abuso policial, la discriminación y el apoyo a las personas sin hogar. A través de esta fundación, brinda asesoramiento legal, realiza donaciones a la comunidad y acompaña a las víctimas de violaciones de derechos.

Para Devermont, todo lo que emprende tiene un propósito común: servir a las personas que carecen de voz y representación en la sociedad.

## Conozca sus Derechos

Es fundamental que las personas conozcan sus derechos en caso de enfrentarse a situaciones con agentes del ICE. Si te encuentras en una situación de detención, es crucial mantener la calma y solicitar asistencia legal de inmediato. Recuerda que tienes derecho a permanecer en silencio y a no proporcionar información sobre tu estatus migratorio sin la presencia de un abogado.

Si te detienen, no firmes ningún documento sin haberlo comprendido completamente y consultado con un abogado. Además, tienes derecho a realizar una llamada telefónica para contactar a un letrado y a recibir visitas de tus seres queridos y de tu consulado mientras permanezcas detenido.

En resumen, el trabajo de Sennett Devermont como @mrcheckpoint_ va más allá de las redes sociales. Su compromiso con la justicia social y los derechos humanos lo convierten en un defensor incansable de las comunidades migrantes en California y más allá. Su labor humanitaria, junto con su enfoque en la concienciación y la solidaridad, marcan la diferencia en la vida de muchas personas que enfrentan desafíos en un entorno hostil y desafiante.