El viaje de Morfeo llega a su fin: cuándo se estrenarán los últimos episodios de “Sandman” – Temporada 2 Vol. 2

«El emocionante recorrido onírico de Morfeo en la serie «Sandman» de Netflix llegará a su desenlace con su segunda y última temporada, dividida en tres partes. Tras el lanzamiento del volumen 1 con seis episodios el 3 de julio de 2025, es momento de conocer cuándo se estrenará la segunda parte del volumen 2, junto con la fecha de cierre definitivo de esta épica serie de fantasía.

«El showrunner Allan Heinberg de Netflix comentó: ‘La serie ‘Sandman’ se ha centrado siempre en la historia de Dream; al revisar el material restante de los cómics en 2022, nos dimos cuenta de que teníamos suficiente historia solo para una temporada más’.

### La espera por la segunda parte

Como se mencionó anteriormente, la segunda temporada de «Sandman» se dividió en tres partes, las cuales se emitirán en julio de 2025. La primera parte se estrenó el 3 de julio, pero ¿cuándo podremos disfrutar de la continuación? El volumen 2 de la segunda temporada de «Sandman» llegará el 24 de julio, con cinco episodios que estarán disponibles en Netflix. Los títulos de los capítulos son:

– Episodio 7: «Time and Night» («Tiempo y noche») – 24 de julio

– Episodio 8: «Fuel for the Fire» («Combustible para el fuego») – 24 de julio

– Episodio 9: «The Kindly Ones» («Los bondadosos») – 24 de julio

– Episodio 10: «Long Live the King» («Larga vida al rey») – 24 de julio

– Episodio 11: «A Tale of Graceful Ends» («Una historia de finales elegantes») – 24 de julio

### El epílogo emocionante

La tercera parte de «Sandman» – Temporada 2 será un episodio extra titulado «Muerte: El alto coste de la vida», que se estrenará el 31 de julio. Este capítulo estará centrado en la hermana de Dream, Death, interpretada por Kirby Howell-Baptiste.

Con este episodio finalizará la serie que narra la historia del Rey del Sueño, quien, después de años de reclusión, emprende un viaje a través de los mundos para recuperar lo que le arrebataron y restaurar su poder.

### La base del misterio

«Sandman» se basa en la serie de cómics homónima de Neil Gaiman. «The Sandman» sigue a Dream y otras entidades abstractas y mitológicas que buscan mantener el equilibrio o sembrar el caos en el mundo mortal.

