El video con el que Nicolás Vázquez mostró quién es su compañía a pocos días de separarse de Gimena Accardi

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi han anunciado su separación recientemente, lo cual ha generado mucho revuelo entre sus seguidores. En medio de esta ruptura, el actor ha compartido con su audiencia quiénes son sus compañeros en estos momentos difíciles.

A través de sus historias en Instagram, el protagonista de «Rocky» ha publicado un video en el que se le puede ver en casa junto a dos de sus gatos. Además, añadió un fragmento de la canción «All you need is love» de The Beatles, acompañado de un emoji de un corazón blanco junto al signo de infinito para expresar su amor por las mascotas que adoptó hace unos años con Gimena.

A pesar de los rumores de infidelidad que han rodeado a Vázquez en los últimos días, él los ha desmentido y ha aclarado que su separación de Accardi no se debe a un engaño. Según sus propias palabras en una entrevista, la pareja comenzó a salir a los 22 años y, aunque han tomado caminos separados en sus carreras, él no cree que vaya a encontrar a otra mujer como ella.

### Las fotos de Gimena Accardi en España

Después de anunciar su separación, Gimena Accardi viajó a España por motivos laborales y compartió las primeras imágenes de su nueva vida como soltera en su cuenta de Instagram. En una entrevista desde el aeropuerto de Ezeiza, la actriz explicó que su viaje estaba programado desde hace tiempo y que aprovecharía para disfrutar de la playa y leer un libro en compañía de amigos en Europa.

Al ser cuestionada sobre si viajaba con alguien más, Accardi respondió con firmeza que estaba sola y que solo se reuniría con amigos en su destino. Este viaje representa uno de los primeros que realiza sin la compañía de Nicolás Vázquez, lo que evidencia un nuevo capítulo en la vida de la actriz.

En resumen, la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi ha sacudido a sus seguidores, quienes siguen de cerca los pasos de ambas celebridades en las redes sociales. A pesar de los rumores y las especulaciones, ambos actores han dejado claro que su separación se debe a motivos personales y profesionales, y que mantienen un profundo respeto y cariño mutuo a pesar de la ruptura.