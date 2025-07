En la cárcel se suicida hombre acusado de asesinar a su esposa y suegros

Samuel Haskell, el hombre acusado de cometer uno de los crímenes más impactantes en Los Ángeles, California, fue encontrado sin vida en su celda, apenas dos días antes de su audiencia preliminar por el asesinato de su esposa y sus suegros.

Haskell, de 37 años, llevaba detenido sin derecho a fianza desde noviembre de 2023. Las autoridades del condado de Los Ángeles lo relacionaron directamente con la desaparición y posterior homicidio de su esposa, Mei Haskell, y con la presunta muerte de sus suegros, Yanxiang Wang y Gaoshan Li, cuyos cuerpos aún no han sido localizados.

### ¿Cuándo ocurrió el triple crimen?

De acuerdo con las investigaciones, el 6 de noviembre de 2023 fue la última vez que se vio con vida a las tres víctimas, quienes residían con Haskell y sus hijos en Tarzana.

Al día siguiente, se observó al acusado contratando a varios trabajadores para deshacerse de bolsas de basura negras «muy pesadas» en su hogar. Uno de ellos admitió haber visto restos humanos dentro de una de las bolsas.

Ese mismo día, Haskell fue captado por cámaras de seguridad arrojando otra bolsa grande en un contenedor detrás de un centro comercial en Encino.

El 8 de noviembre, un indigente que revisaba ese contenedor encontró un torso humano. Las pruebas de ADN confirmaron que los restos pertenecían a Mei Haskell.

A pesar de que los cuerpos de los padres de Mei no han sido encontrados, se descubrieron rastros de sangre y otras evidencias en la residencia familiar, lo que sugiere un escenario de triple homicidio.

### ¿Por qué se habría suicidado el hombre?

El abogado defensor, Joseph A. Weimortz Jr., afirmó que su cliente «no temía a la cárcel, pero sí al circo mediático» y al impacto emocional que esto tendría en sus hijos.

«Finalmente, mi cliente estuvo dispuesto a quitarse la vida, creyendo que así terminaría con este caos terrible», expresó el abogado.

La familia Haskell, vinculada a figuras del entretenimiento, como Samuel, hijo del productor de televisión Sam Haskell, emitió una breve declaración a través del abogado defensor: «Lamentamos profundamente cada vida perdida en este caso».

### La investigación continúa sin el principal acusado

La Oficina del Fiscal de Distrito de Los Ángeles aseguró que, a pesar del suicidio de Haskell, las investigaciones sobre este caso continuarán. Hasta el momento, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) no ha emitido un comunicado oficial sobre el hallazgo del cuerpo en la cárcel.

