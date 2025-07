¿Eres cliente de Wells Fargo? Conoce qué cuentas cerrará en julio y cómo evitar la cancelación automática

Desde hace unos meses, Wells Fargo ha comenzado a cerrar una gran cantidad de cuentas bancarias en los Estados Unidos como parte de un plan interno para mejorar su eficiencia operativa. Esta decisión, aunque legal y contemplada en sus políticas, ha tomado por sorpresa a muchos clientes que se han visto afectados sin previo aviso o con notificaciones que pasaron desapercibidas. El mensaje es claro: si eres cliente de este banco, es crucial que estés atento a cualquier comunicación que recibas.

### ¿Por qué se están cerrando las cuentas?

Los cierres se aplican a cuentas corrientes y de ahorro que no han tenido movimientos durante 16 meses consecutivos, sin importar el saldo. Incluso si habías saldado deudas o tenías fondos disponibles, tu cuenta podría haber sido cerrada simplemente por inactividad. Este hecho ha generado preocupación, considerando que Wells Fargo maneja más de 70 millones de cuentas en todo el mundo, muchas de las cuales podrían estar en riesgo de ser cerradas.

### ¿Cuál es la razón detrás de estos cierres?

El banco no busca castigar a sus clientes, sino cumplir con las leyes estatales sobre fondos no reclamados y reducir los riesgos asociados con cuentas abandonadas. No obstante, la implementación de esta política ha sido cuestionada, especialmente por aquellos clientes que afirman no haber sido debidamente informados y que ahora se enfrentan a procesos burocráticos para recuperar su dinero.

### ¿Cómo evitar el cierre de tu cuenta?

La respuesta es más simple de lo que parece: realiza cualquier tipo de movimiento como titular de la cuenta. Un retiro, un depósito, una transferencia o el pago de un servicio son suficientes para mantenerla activa. Es importante tener en cuenta que las operaciones automáticas como los cobros de comisiones o los pagos domiciliados no son considerados como movimientos válidos para evitar el cierre.

### Recomendaciones de Wells Fargo

Wells Fargo también sugiere revisar regularmente el estado de tu cuenta, ya sea a través de la aplicación móvil, la banca en línea o visitando una sucursal física. Iniciar sesión con frecuencia puede ayudarte a estar al tanto de posibles notificaciones importantes y evitar sorpresas desagradables. Esta medida no busca generar temor, sino fomentar la prevención financiera y que cada cliente pueda tener un mayor control sobre sus finanzas.

### ¿Qué sucede si tu cuenta ha sido cerrada?

En casos donde los clientes descubren que su cuenta ha sido cerrada sin aviso previo, los fondos se transfieren automáticamente al gobierno estatal bajo la categoría de «propiedad abandonada». Esto obliga al cliente a iniciar un proceso de reclamación legal para poder recuperar su dinero. Dependiendo del estado, este trámite puede ser lento y complicado, lo que genera frustración en los afectados.

### Conclusión

Aunque esta política de Wells Fargo no es exclusiva de este banco, ha generado preocupación por la cantidad de clientes potencialmente afectados. Tanto las autoridades como la entidad financiera insisten en que estas medidas tienen como objetivo prevenir fraudes financieros y reducir los costos asociados con cuentas inactivas. Sin embargo, para los clientes desprevenidos, las consecuencias pueden ser desalentadoras.

Si eres cliente de Wells Fargo, es crucial que tomes medidas para mantener tu cuenta activa y evitar sorpresas desagradables. En un mundo cada vez más digitalizado, la importancia de mantenerse informado y tener control sobre tus finanzas no puede ser subestimada. ¡Actúa ahora para proteger tu dinero y mantener tu cuenta segura!