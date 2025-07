Escote extremo y látex: el vestido de Kylie Jenner que causó furor en Instagram

Kylie Jenner nuevamente acaparó la atención con su arriesgada elección de vestuario. La empresaria compartió varias imágenes luciendo un vestido largo de látex en color plata, con un efecto metalizado y un acabado brillante. Esta prenda se ajusta al cuerpo como una segunda piel, resaltando un escote pronunciado y confeccionada con breteles finos. La falda cae recta hasta los tobillos, creando una silueta alargada y entallada, siendo parte de su línea cápsula Poster Girl para su marca Khy.

Para complementar su look, la it girl optó por unos stilettos plateados con punta afilada y transparencias. Su cabello suelto, con ondas marcadas y raya al medio, acompañó el atuendo con un toque glamoroso. En cuanto al maquillaje, se destacó por una base luminosa, delineado negro y labios nude con gloss.

En otro evento, Kylie Jenner sorprendió al lucir una microbikini Chanel en color rojo, un diseño vintage con corpiño triangular muy escotado y bombacha cavada de tiro alto con terminación colaless. El modelo estaba adornado con strass plateados brillantes en todo el talle, formando las iniciales de la casa de lujo en la parte inferior.

Kylie Jenner en microbikini Chanel

Cada movimiento de Kylie Jenner se convierte en noticia, desde sus apariciones en eventos y alfombras rojas hasta sus publicaciones en Instagram. La influencer y novia de Timohtée Chalamet deslumbró con su microbikini Chanel en color rojo, un clásico atemporal que combinó a la perfección con su estilo único y sensual.

Fiel a su esencia, el modelo de la microbikini estaba decorado con strass plateados brillantes, agregando un toque de glamour y sofisticación a su look. Con el cabello suelto y ondulado, un toque de rubor en las mejillas, máscara de pestañas y labios en tono nude, Kylie Jenner deslumbró en cada pose, demostrando su actitud y sensualidad innatas.

En tan solo un día, la publicación de la it girl acumuló más de tres millones de likes y miles de comentarios elogiando su belleza y estilo. Con frases como "Perfección", "Eres hermosa" y "Esto es una locura", sus seguidores no dudaron en expresar su admiración por ella. En el pie de foto, Jenner escribió: "No hay lugar en el que preferiría estar", dejando entrever que se encuentra en un momento excepcional.

