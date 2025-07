Espera que se le presente la oportunidad: James Corden y lo que ha intentado que haga Rihanna durante 8 años

En las últimas horas, se ha desatado un revuelo en las redes sociales debido a las declaraciones de James Corden sobre Rihanna y su conexión especial con el papel de Pitufina en la película ‘Los Pitufos’. Parece que durante 8 años, James ha intentado persuadir a Rihanna para que participe en un proyecto específico. Si te interesa conocer más detalles sobre este tema, no te pierdas este artículo.

## La revelación de James Corden sobre Rihanna

Durante el estreno mundial de la película en Bruselas, James Corden, quien presta su voz al ‘Pitufo sin nombre’, tuvo la oportunidad de compartir algunos detalles interesantes. En una entrevista con Entertainment Tonight, reveló que había estado tratando de convencer a Rihanna para que participara en su segmento de ‘Carpool Karaoke’ durante 8 largos años. Este segmento era parte de su programa, donde las celebridades cantaban junto a él mientras conducía un automóvil.

## El deseo de James Corden por tener a Rihanna en su programa

A pesar de sus múltiples intentos, James Corden confesó que nunca logró que Rihanna aceptara participar en el ‘Carpool Karaoke’. Siempre recibía la misma respuesta de la cantante: «Cuando salga mi nuevo disco». Sin embargo, el programa terminó en 2023, antes de que Rihanna lanzara su nuevo álbum. A pesar de todo, James dijo que estaría dispuesto a reiniciar el programa por una semana solo para tener a Rihanna como invitada, cuando finalmente lance su nueva música.

## Las canciones más populares de Rihanna

Algunas de las canciones más exitosas de Rihanna incluyen ‘Diamonds’, ‘Work’, ‘Umbrella’, ‘Don’t Stop the Music’, ‘We Found Love’, ‘Rude Boy’, ‘Breakin’ Dishes’, ‘Stay’, ‘Love on the Brain’, ‘Take a Bow’, ‘Dancing In The Dark’, ‘S&M’, y ‘Kiss It Better’. Estas canciones han sido un éxito en todo el mundo y han consolidado la carrera musical de la artista.

## La esperanza de James Corden por cumplir su sueño

A pesar de los contratiempos, James Corden sigue soñando con tener a Rihanna como invitada en su programa. Él espera que en algún momento, cuando la cantante lance nueva música, pueda finalmente hacer realidad su deseo de tenerla en el ‘Carpool Karaoke’. Mientras tanto, sigue admirando el talento y la trayectoria de Rihanna como una de las artistas más destacadas de la industria musical.

En resumen, las declaraciones de James Corden sobre Rihanna han generado gran interés en las redes sociales, y los fanáticos de ambos artistas esperan con ansias una posible colaboración en el futuro. Mientras tanto, seguiremos atentos a cualquier novedad que surja sobre esta historia. ¡No te pierdas las próximas actualizaciones!