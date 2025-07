Esta es la ciudad que desafía a Donald Trump y asegura que nunca colaborará con ICE

En un momento en que la discusión migratoria vuelve a tensionar la política estadounidense, la ciudad de Chicago alzó la voz con fuerza. El alcalde Brandon Johnson declaró de manera contundente que la ciudad «nunca cooperará con ICE», reafirmando su condición de ciudad santuario y desafiando directamente las amenazas migratorias del presidente Donald Trump. Para Johnson, lo que está en juego va más allá de una política pública, se trata de la dignidad y el futuro de miles de familias.

## Resistencia de Chicago ante las presiones federales

Durante una conferencia de prensa reciente, el alcalde dejó en claro que la ciudad no se doblegará ante las presiones federales. En medio de rumores sobre redadas masivas, Johnson no solo se comprometió a no colaborar con ICE, sino que también calificó sus tácticas como «terrorismo estatal». Enfatizó que «Chicago protegerá a los más vulnerables, no los entregará», frente a una audiencia dividida entre el miedo y la esperanza.

## Tensión nacional y respuesta de Chicago

Las declaraciones de Johnson surgen en un contexto de creciente tensión a nivel nacional. Trump ha prometido públicamente que, de ser reelegido, llevará a cabo la mayor operación de deportación masiva en la historia de Estados Unidos. Este mensaje ha generado alarma en muchas ciudades lideradas por demócratas, pero ninguna ha respondido con tanta firmeza como Chicago.

## Compromiso de Chicago con la protección de sus comunidades

Brandon Johnson ha confirmado que ninguna agencia municipal colaborará con ICE, incluso si las órdenes provienen del gobierno federal. Además, se están evaluando medidas de seguridad alrededor de las escuelas públicas para evitar que los estudiantes sean objeto de detenciones injustificadas por parte de agentes migratorios.

## Protección y resistencia

La preocupación por las escuelas no es infundada. La administración local ha recibido a más de 51,000 migrantes desde agosto de 2022, muchos de ellos enviados desde la frontera sur por gobernadores republicanos. Esta presión migratoria ha puesto a prueba los recursos y valores de la ciudad, pero Johnson insiste en que Chicago seguirá siendo un refugio.

En paralelo, el ayuntamiento está trabajando para brindar asesoría legal y capacitación a sus agencias, de modo que ninguna dependencia comparta información migratoria o facilite operativos federales. El objetivo es blindar a la ciudad de cualquier infiltración indirecta de ICE.

## Críticas y advertencias desde el gobierno federal

Abigail Jackson, portavoz de Trump, acusó a Chicago de ofrecer «protección innecesaria» a inmigrantes indocumentados y aseguró que, de cumplirse sus planes, la ciudad será un objetivo directo de las próximas redadas. Esta advertencia ha intensificado el debate nacional sobre el papel de las ciudades santuario en la era de la migración forzada.

## Postura firme de Chicago

Mientras tanto, Chicago se mantiene firme en su posición. Para Johnson, el verdadero deber de una ciudad no es colaborar con políticas de persecución, sino proteger a sus comunidades. Aunque el conflicto está lejos de resolverse, la postura de la Ciudad de los Vientos ha quedado clara: ante las redadas, resistencia; frente al miedo, humanidad.

