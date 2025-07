Estudió periodismo: quién es Jaime Zatarain, el actor que hace de Eduardo Silva en la serie “Ángela”

Ángela es una miniserie de Netflix que ha cautivado a la audiencia con sus seis episodios, ya que cuenta la historia de una mujer aparentemente perfecta en el exterior pero que vive una pesadilla en su hogar. Sin embargo, todo cambia cuando se reencuentra con Eduardo Silva, su excompañero de instituto, quien enciende la pasión en ella y le ofrece un plan para escapar de esa situación infernal. A través de él, se revelan los secretos de los esposos, aunque también descubrimos que Eduardo no es exactamente quien dice ser. Este personaje está interpretado por Jaime Zatarain, ¿quieres saber más sobre él? ¡Sigue leyendo!

Origen y Producción de la Serie

La serie «Ángela» se basa en la producción británica «Angela Black», creada y escrita por Harry y Jack Williams. La adaptación española fue dirigida por Norberto López Amado para Antena 3 y Atresplayer, canales que la estrenaron en marzo de 2025.

¿Quién es Jaime Zatarain?

Jaime Zatarain es un actor español nacido en Santander en 1977. Es reconocido por su participación en proyectos como «Intimidad» y «La cocinera de Castamar». Puedes seguirlo en su cuenta de Instagram @jaimezatarain.

Trayectoría Profesional de Jaime Zatarain

A los 18 años, Jaime se mudó a Madrid para estudiar Periodismo, aunque su verdadera pasión era la actuación. Durante sus años universitarios, también tomó clases de interpretación, danza y canto.

Comenzó su carrera en el teatro, especialmente en el teatro musical, donde se destacó por varios años antes de obtener una beca. En 2008, ganó una beca para estudiar en la prestigiosa escuela neoyorquina The American Musical and Dramatic Academy (AMDA), donde permaneció durante tres años en Estados Unidos. Participó en musicales como «Paint your Wagon» (Off-Broadway) y «El Hombre de La Mancha» (Ithaca, NY).

Entre sus trabajos destacados se encuentran los musicales «Más de 100 Mentiras», «Priscilla Queen of the Desert» y «Mamma Mia», así como en producciones como «Dreamland», «Ella es tu padre», «Amar es para siempre», «Rapa», «Nos vemos en otra vida» y «Desde el mañana».

Vida Personal y Aficiones

Jaime Zatarain disfruta de actividades al aire libre, como paseos y viajes a lugares como Asturias. Su pasión por la actuación se ve reflejada en su dedicación y compromiso con cada proyecto en el que participa.

En resumen, Jaime Zatarain es un talentoso actor español con una amplia trayectoria en el teatro musical y la actuación en televisión. Su participación en la serie «Ángela» ha dejado una huella en la audiencia, demostrando su versatilidad y talento en cada papel que interpreta. ¡Sigue de cerca su carrera y descubre más sobre este destacado artista!