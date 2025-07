Explicó su punto de la mejor manera: Nick Jonas y la razón por la que cree que los fans de los Jonas Brothers han “evolucionado”

En el mes de agosto de 2025, los Jonas Brothers darán inicio a una nueva gira titulada ‘Jonas20: Saludos desde tu ciudad natal’, y Joe Jonas, en un comunicado el mes pasado, dejó en claro que los espectáculos del grupo que formarán parte de esta gira serán diferentes a los anteriores. Ahora, es Nick Jonas quien ha revelado recientemente la razón por la cual cree que los seguidores de la banda que tiene con sus hermanos han «evolucionado».

## Un nuevo capítulo en la historia de los Jonas Brothers

Resulta que el más joven de los tres hermanos que integran la agrupación tuvo una conversación exclusiva con People en asociación con Mastercard en apoyo de Stand Up to Cancer, donde reflexionó sobre cómo ha cambiado la base de seguidores de la banda a lo largo de los años.

Nick Jonas comentó: “Ha envejecido muy bien. Es una de esas cosas en las que hemos observado cómo la afición ha evolucionado y cambiado, y si lo piensas, ahora tiene un aire generacional. La gente que tenía nuestra edad cuando éramos adolescentes y hacíamos giras y música tiene nuestra edad ahora. Han crecido y traen a sus hijos a los conciertos, pero sus padres, que los trajeron cuando eran jóvenes, todavía quieren venir”.

## La evolución de los fans de los Jonas Brothers

El cantante también señaló que ha observado cómo las personas responden a diferentes partes del catálogo musical de los Jonas Brothers. Desde los fanáticos de toda la vida hasta los seguidores más recientes que están más familiarizados con álbumes como ‘Happiness Begins’ o ‘The Album’.

“Es fantástico ver una mezcla tan interesante y ver que las canciones a las que responden son un reflejo de eso”, recalcó Nick Jonas. Vale la pena recordar que la banda se separó en 2013 debido a diferencias creativas y tensiones internas, pero afortunadamente, los tres hermanos decidieron reunirse años más tarde. Así fue como en 2019 se anunció el regreso de los Jonas Brothers.

## Un regreso triunfal

Con éxitos como ‘S.O.S.’, ‘Sucker’, ‘Lovebug’, ‘Burning Up’, ‘When You Look Me In The Eyes’, ‘Fly With Me’, ‘Year 3000’, ‘Paranoid’, ‘Just Friends’ y ‘Pushin’ Me Away’, los Jonas Brothers han logrado cautivar a distintas generaciones de seguidores con su música y su carisma.

En conclusión, la evolución de los fans de los Jonas Brothers es un claro ejemplo de cómo la música puede conectar a diferentes generaciones y seguir siendo relevante a lo largo del tiempo. La nueva gira ‘Jonas20: Saludos desde tu ciudad natal’ promete ser un viaje emocionante a través de la historia musical de la banda, con un público diverso y entusiasta que continúa apoyando a los hermanos Jonas en cada paso de su carrera.