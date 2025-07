“Gachiakuta”, el anime donde la basura es un medio de supervivencia y la sed venganza ayudará a derrotar monstruos

«Gachiakuta»: La Serie de Anime que te Dejará sin aliento

Si eres un fanático de las historias llenas de acción y venganza, entonces «Gachiakuta» es definitivamente una serie que no puedes perderte. Este anime se desarrolla en un mundo distópico que te atrapará no solo por su trama, sino también por su estilo de animación único que incorpora el arte del grafiti, dándole un toque especial. A continuación, te contaremos más sobre de qué se trata esta serie y cómo puedes verla.

La historia de «Gachiakuta»

Esta serie está basada en el manga japonés del mismo nombre, creado por Kei Urana. Comenzó a serializarse en la revista Shūkan Shōnen Magazine de Kōdansha en febrero de 2022, y desde entonces ha cautivado a los fanáticos del género.

La trama gira en torno a un mundo donde la basura es una condena, pero también una herramienta de supervivencia. El protagonista, Rudo, es un joven que es incriminado en un asesinato y arrojado al Pozo, un lugar lleno de desechos y bestias mutantes. Para sobrevivir, Rudo deberá unirse a los Limpiadores rebeldes y enfrentar a las bestias, así como a los corruptos que lo arrojaron al Pozo. Así comienza su viaje de venganza, donde deberá luchar contra todo pronóstico para alcanzar la justicia.

¿Cómo y cuándo ver «Gachiakuta»?

Este emocionante anime estará disponible en Crunchyroll a partir del 6 de julio de 2025 a las 8:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (EST). Además, el doblaje en inglés se estrenará el mismo día, lo que permitirá a los fanáticos de habla inglesa disfrutar de esta historia épica.

La serie estará disponible en diferentes regiones, incluyendo América, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio, CEI (excluyendo Rusia y Bielorrusia), subcontinente indio y sudeste asiático. Esto garantiza que una amplia audiencia pueda disfrutar de las aventuras de Rudo y los Limpiadores rebeldes.

Horarios de estreno en diferentes países

Para que no te pierdas el estreno de «Gachiakuta», aquí te dejamos los horarios en diferentes países:

– Estados Unidos: 11:00 a.m. (Hora del Este)

– México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 9:00 a.m. (hora del Este)

– Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 10:00 a.m. (hora del Este)

– Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 11:00 a.m. (hora del Este)

– Paraguay, Argentina, Uruguay: 12:00 p.m. (hora del Este)

– España: 5:00 p.m. (hora del Este)

No te pierdas esta oportunidad de sumergirte en el mundo de «Gachiakuta» y vivir una emocionante aventura llena de acción, venganza y giros inesperados.

¡Únete a la comunidad de fanáticos de «Gachiakuta» y disfruta de esta serie que promete cambiarlo todo!