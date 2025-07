Griselda Siciliani derrochó estilo con un traje reciclado, camisa animal print y corbata dorada

Griselda Siciliani, una de las actrices más destacadas en la actualidad, ha dejado a todos sorprendidos una vez más con su impecable estilo. Desde alfombras rojas hasta eventos de prensa, sus looks siempre son un acierto. En esta ocasión, la vimos lucirse en un evento de prensa con un conjunto de sastrería vintage que llamó la atención de todos, al igual que lo hizo en los Premios Platino en Madrid.

## El Look de Griselda Siciliani: Vintage y Arty

La actriz optó por un conjunto azul compuesto por un saco oversized de doble abotonadura y un pantalón de tiro alto de corte cigarrillo. Estas piezas forman parte de la colección cápsula «Upcycling» de su estilista Romina Giangreco, quien ha sido la responsable de acompañarla en todos sus looks.

## Marcando Tendencia con Estilo Circular

Para complementar su outfit, Griselda combinó las prendas con una camisa animal print de leopardo que hacía juego con unas botas de taco aguja de Mono Fuck. Además, añadió una corbata dorada, el accesorio estrella del 2025. Para darle el toque final, incorporó joyería de Swarovski Argentina, como unos pequeños aros plateados y un broche en forma de caracol en la solapa del saco.

## Elogios de sus Seguidores en las Redes Sociales

En sus publicaciones de Instagram, Griselda compartió detalles de su look para el evento de prensa, fotografiado por Karen Casas. Sus seguidores no tardaron en elogiarla y destacar lo deslumbrante que lucía. Comentarios como «Qué mujer», «Más diva y bella no van a encontrar», «Belleza total» y «Qué mujer más deslumbrante» inundaron la sección de comentarios, demostrando el impacto positivo que genera su estilo en el público.

