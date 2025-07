Guía de episodios de “Clevatess”: fecha y hora de estreno de cada capítulo del anime de Crunchyroll

El anime «Clevatess» ha causado sensación desde su primer episodio, sorprendiendo a la audiencia con una batalla inicial entre caballeros y el Rey Demonio que termina de forma espantosa, dejando casi a todos muertos. Solo dos sobrevivientes emergen de esta tragedia: una bebé adoptada por el malvado ser y Alicia Glenfall, a quien deja vivir para que la ayude a criarla. La trama confusa y llena de misterios ha mantenido a los espectadores en vilo, ansiosos por descubrir qué sucederá a continuación en esta fantasía oscura.

### ¿Qué es «Clevatess» y cómo verlo?

Esta producción, cuyo nombre completo es «Clevatess: El rey de las bestias mágicas, el bebé y el héroe cadáver», se basa en un manga del mismo nombre que comenzó a publicarse en la plataforma web LINE Manga en agosto de 2020. Con siete volúmenes disponibles hasta la fecha, la serie ha capturado la atención de muchos seguidores del género.

### Fechas de estreno y horarios

Para aquellos que desean seguir de cerca esta emocionante serie, es importante conocer las fechas de estreno de los próximos episodios y los horarios correspondientes. Cada capítulo se transmite semanalmente a través de Crunchyroll, brindando a los fanáticos la oportunidad de disfrutar de la historia a medida que se desarrolla.

– Episodio 1: 2 de julio de 2025 a las 5:00 a.m. (PT) / 7:00 a.m. (EST)

– Episodio 2: 9 de julio de 2025 a las 5:00 a.m. (PT) / 7:00 a.m. (EST)

– Episodio 3: 16 de julio de 2025 a las 5:00 a.m. (PT) / 7:00 a.m. (EST)

– Episodio 4: 23 de julio de 2025 a las 5:00 a.m. (PT) / 7:00 a.m. (EST)

– Episodio 5: 30 de julio de 2025 a las 5:00 a.m. (PT) / 7:00 a.m. (EST)

– Episodio 6: 6 de agosto de 2025 a las 5:00 a.m. (PT) / 7:00 a.m. (EST)

– Episodio 7: 13 de agosto de 2025 a las 5:00 a.m. (PT) / 7:00 a.m. (EST)

– Episodio 8: 20 de agosto de 2025 a las 5:00 a.m. (PT) / 7:00 a.m. (EST)

### Horarios por país

– Estados Unidos: 8:00 a.m. (Hora del Este)

– México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 6:00 a.m. (Hora del Este)

– Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 7:00 a.m. (Hora del Este)

– Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 8:00 a.m. (Hora del Este)

– Paraguay, Argentina, Uruguay: 9:00 a.m. (Hora del Este)

– España: 2:00 p.m. (Hora del Este)

### Detalles adicionales

El tema de apertura de la serie, titulado «Ruler», es interpretado por Mayu Maeshima, mientras que la canción de cierre, «Destiny», es cantada por Ellie Goulding. Crunchyroll ha adquirido la licencia de la serie para diversas regiones, lo que garantiza que los fanáticos de todo el mundo puedan disfrutar de esta emocionante aventura.

### Conclusión

«Clevatess» se ha convertido en un fenómeno entre los amantes del anime y la fantasía oscura, cautivando a la audiencia con su intrigante trama y personajes fascinantes. Con fechas de estreno y horarios establecidos, los seguidores de la serie pueden planificar sus agendas para no perderse ni un solo episodio. ¡Prepárate para sumergirte en el mundo de «Clevatess» y descubrir los secretos que aguardan en cada capítulo!