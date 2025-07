Guía de episodios de “Dexter: Resurrection”: fecha y hora de estreno de cada capítulo de la serie de Paramount Plus

Dexter Morgan, el famoso asesino en serie, ha vuelto a la acción. Después de recuperarse milagrosamente de una herida de bala y salir del coma, Dexter decide buscar a su hijo Harrison en Nueva York para intentar arreglar las cosas. Sin embargo, su pasado lo persigue cuando el policía Angel Batista comienza a hacer preguntas incómodas. Esta es la trama de «Dexter: Resurrection», la serie que trae de vuelta a este personaje interpretado por Michael C. Hall. Si eres fanático de este drama criminal, aquí te presentamos la guía de episodios para que no te pierdas ni uno solo.

## El regreso de Dexter Morgan: «Dexter: Resurrection»

Es importante destacar que «Dexter: Resurrection» es una secuela de «Dexter: New Blood» y «Dexter», que se estrenó el 11 de julio de 2025 en Paramount+ con Showtime.

En esta nueva entrega, creada por Clyde Phillips, los dos primeros episodios se emitieron el viernes 11 de julio y cada semana se lanzará un nuevo capítulo en Paramount Plus, con un total de 10 episodios. ¿Cuáles son las fechas exactas y horarios de estreno?

## Guía de episodios de «Dexter: Resurrection»

– Episodio 1: “Un corazón que late” – 11 de julio de 2025 a las 3:00 a.m. (ET)

– Episodio 2: “Tímido ante la cámara” – 11 de julio de 2025 a las 3:00 a.m. (ET)

– Episodio 3: “Conductor del asiento trasero” – 18 de julio de 2025 a las 3:00 a.m. (ET)

– Episodio 4: “Llámame Rojo” – 25 de julio de 2025 a las 3:00 a.m. (ET)

– Episodio 5: “Murder Horny” – 1 de agosto de 2025 a las 3:00 a.m. (ET)

– Episodio 6: “Gatos y ratones” – 8 de agosto de 2025 a las 3:00 a.m. (ET)

– Episodio 7: “Corrección de rumbo” – 15 de agosto de 2025 a las 3:00 a.m. (ET)

– Episodio 8: “La sala de la muerte donde sucede” – 22 de agosto de 2025 a las 3:00 a.m. (ET)

– Episodio 9: “Tocado por un ángel” – 29 de agosto de 2025 a las 3:00 a.m. (ET)

– Episodio 10: “Y justicia para todos” – 5 de septiembre de 2025 a las 3:00 a.m. (ET)

## El regreso de Michael C. Hall como Dexter

El actor se mostró sorprendido cuando lo llamaron para interpretar nuevamente al asesino serial. En una entrevista, expresó su asombro ante la idea de volver a encarnar a Dexter después de tanto tiempo. Según sus propias palabras, la idea de sobrevivir al disparo y recibir una nueva oportunidad se volvió cada vez más convincente, y una vez que comenzó la conversación, simplemente se rindió.

«Dexter: Resurrection» es la continuación de «Dexter: New Blood», que se emitió entre el 7 de noviembre de 2021 y el 9 de enero de 2022. Cuatro años después, llega esta nueva historia en la que padre e hijo descubrirán la profundidad de su relación y la necesidad de permanecer juntos.

¡No te pierdas ni un capítulo de esta emocionante serie que ha cautivado a millones de espectadores!