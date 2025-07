Guía de episodios de “Gachiakuta”: fecha y hora de estreno de cada capítulo del anime de Crunchyroll

El anime "Gachiakuta" nos introduce en un universo distópico donde la basura es tanto una maldición como una herramienta de supervivencia. En este contexto, seguimos a Rudo, un joven que reside en los barrios marginales de una ciudad flotante, donde los menos afortunados viven a la sombra de los ricos. Un día, es acusado de un delito y arrojado al Pozo, un lugar lleno de desechos y monstruos temibles que debe enfrentar. Para salir de allí, se une a los Limpiadores rebeldes con el objetivo de vengarse de aquellos que lo enviaron a ese lugar. La expectativa en torno a este anime es alta, sobre todo en cuanto a los días y horarios de estreno de cada episodio, información que te proporcionaré a continuación.

Origen y Creación del Anime

Es importante destacar que «Gachiakuta» está basado en un manga japonés del mismo nombre creado por Kei Urana. La serie comenzó a serializarse en la revista Shūkan Shōnen Magazine de Kōdansha en febrero de 2022.

Fecha y Horario de Estreno

El anime «Gachiakuta» se estrenó el 6 de julio de 2025 a las 8:00 a.m. (PT) a través de Crunchyroll. Cada episodio se emitirá semanalmente, y a continuación te detallaré los horarios de estreno en cada país según tu ubicación.

– Estados Unidos: 11:00 a.m. (Hora del Este)

– México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 9:00 a.m. (Hora del Este)

– Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 10:00 a.m. (Hora del Este)

– Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 11:00 a.m. (Hora del Este)

– Paraguay, Argentina, Uruguay: 12:00 p.m. (Hora del Este)

– España: 5:00 p.m. (Hora del Este)

Guía de Episodios

La primera temporada de «Gachiakuta» constará de 24 episodios, divididos en dos partes de 12. Habrá un posible descanso de una semana entre cada tanda de episodios. A continuación, te presento la programación de los episodios:

**Primera Tanda:**

– Episodio 1: 6 de julio de 2025

– Episodio 2: 13 de julio de 2025

– Episodio 3: 20 de julio de 2025

– Episodio 4: 27 de julio de 2025

– Episodio 5: 3 de agosto de 2025

– Episodio 6: 10 de agosto de 2025

– Episodio 7: 17 de agosto de 2025

– Episodio 8: 24 de agosto de 2025

– Episodio 9: 31 de agosto de 2025

– Episodio 10: 7 de septiembre de 2025

– Episodio 11: 14 de septiembre de 2025

– Episodio 12: 21 de septiembre de 2025

**Segunda Tanda:**

– Episodio 13: 5 de octubre de 2025

– Episodio 14: 12 de octubre de 2025

– Episodio 15: 19 de octubre de 2025

– Episodio 16: 26 de octubre de 2025

– Episodio 17: 2 de noviembre de 2025

– Episodio 18: 9 de noviembre de 2025

– Episodio 19: 16 de noviembre de 2025

– Episodio 20: 23 de noviembre de 2025

– Episodio 21: 30 de noviembre de 2025

– Episodio 22: 7 de diciembre de 2025

– Episodio 23: 14 de diciembre de 2025

– Episodio 24: 21 de diciembre de 2025

Personajes Principales

Algunos de los personajes destacados en «Gachiakuta» son:

– Rudo Surebrec

– Enjin

– Zanka Nijiku

– Riyo Reaper

– Semiu

– Tamsy Caines

Por Judith Vicente.