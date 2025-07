Guía de episodios de “Grand Blue Dreaming” – Temporada 2: fecha y hora de estreno de cada capítulo en Crunchyroll

Si eres un fanático de los animes, seguramente estarás emocionado por el regreso de «Grand Blue Dreaming» a Crunchyroll con su esperada temporada 2. En esta ocasión, te traigo todos los detalles sobre la continuación de esta historia que ha cautivado a miles de personas en todo el mundo. Prepárate para sumergirte en el mundo de Iori Kitahara y sus aventuras en Grand Blue.

## El Regreso de «Grand Blue Dreaming» a Crunchyroll

Después de su exitosa primera entrega en 2018, «Grand Blue Dreaming» vuelve a la plataforma de streaming Crunchyroll con su tan esperada temporada 2. Si eres de los que disfrutaron de la primera parte, no puedes perderte esta continuación llena de nuevas peripecias y situaciones hilarantes. A continuación, te contaré todo lo que necesitas saber sobre la fecha y la hora de estreno de cada nuevo capítulo de la serie.

## Detalles de la Serie

Es importante mencionar que el anime de Crunchyroll es la adaptación televisiva del manga homónimo creado por Kenji Inoue e ilustrado por Kimitake Yoshioka. La trama gira en torno a Iori Kitahara, un joven que al comenzar la universidad decide mudarse a la tienda de buceo de su tío en Izu, conocida como Grand Blue. Su deseo es estudiar y disfrutar del mar, el sol y la compañía de su primo que vive con él.

Durante su estadía en Grand Blue, Iori se encuentra con un grupo de chicos populares que lo llevan a unirse al club de buceo de la universidad Peek-a-Boo. A partir de ese momento, su vida dará un giro inesperado lleno de situaciones cómicas y desafíos que pondrán a prueba su valentía y sus habilidades.

## Fecha de Estreno y Horario

El primer episodio de la temporada 2 de «Grand Blue Dreaming» tiene fecha confirmada para el lunes 7 de julio del 2025. Aunque el calendario completo de emisión aún no ha sido revelado, se espera que los siguientes capítulos se lancen semanalmente siguiendo la siguiente programación:

– Episodio 2: lunes 14 de julio del 2025

– Episodio 3: lunes 21 de julio del 2025

– Episodio 4: lunes 28 de julio del 2025

– Episodio 5: lunes 4 de agosto del 2025

– Episodio 6: lunes 11 de agosto del 2025

– Episodio 7: lunes 18 de agosto del 2025

– Episodio 8: lunes 25 de agosto del 2025

– Episodio 9: lunes 1 de septiembre del 2025

– Episodio 10: lunes 8 de septiembre del 2025

– Episodio 11: lunes 15 de septiembre del 2025

– Episodio 12: lunes 22 de septiembre del 2025

Los capítulos de la temporada 2 de «Grand Blue Dreaming» se lanzan en la televisión japonesa a las 24:30 horas (JST) en su día de emisión. A continuación, encontrarás la conversión horaria para algunos países de habla hispana:

– Estados Unidos: 8:30 a.m. (PT) / 11:30 a.m. (ET)

– México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 9:30 a.m.

– Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 10:30 a.m.

– Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 11:30 a.m.

– Paraguay, Argentina, Uruguay: 12:30 p.m.

– España: 5:00 p.m.

Recuerda que estos horarios son referenciales y los episodios podrían sufrir demoras en su llegada a Crunchyroll. Para disfrutar de la segunda temporada de «Grand Blue Dreaming», asegúrate de tener una suscripción activa al servicio de streaming.

## Datos de Interés

– Título original: Grand Blue 2

– Año: 2025

– País: Japón

– Dirección: Shinji Takamatsu

– Guion: Shinji Takamatsu

– Música: Yukari Hashimoto

– Compañías: Liber, Zero-G

Con toda esta información, estás listo para sumergirte en la segunda temporada de «Grand Blue Dreaming» y disfrutar de las nuevas aventuras de Iori y sus amigos en Grand Blue. No te pierdas ni un solo capítulo y prepárate para reír a carcajadas con esta divertida serie. ¡Que comience la diversión!

Por Carla Ocaña, El Comercio.