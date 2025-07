Guía de episodios de “My Dress-Up Darling” – Temporada 2: fecha y hora de estreno de cada capítulo del anime de Crunchyroll

El mundo del cosplay continúa evolucionando con la segunda temporada de «My Dress-Up Darling», una serie de anime basada en el manga de Shinichi Fukuda. Esta emocionante historia narra el encuentro entre Gojo Wakana, un estudiante que sueña con ser un maestro de muñecas Hina, y Marin Kitagawa, una popular compañera de clase que comparte un secreto con él.

Una nueva entrega llena de sorpresas

La dirección de esta temporada está a cargo de Keisuke Shinohara, mientras que el estudio CloverWorks se encarga de la producción. Con un total de 12 episodios, se espera que esta temporada aborde los arcos de Arisa Izayoi y Coffin, prometiendo muchas sorpresas y emociones para los fanáticos de la serie.

Fecha de estreno y horarios

La segunda temporada de «My Dress-Up Darling» se estrenará el 5 de julio a las 9:30 a. m. (hora del Pacífico) en Crunchyroll. Para aquellos que se preguntan sobre los horarios en otros países, aquí hay una tabla detallada:

– México: 9:00 a.m.

– Perú: 10:00 a.m.

– Colombia: 10:00 a.m.

– Ecuador: 10:00 a.m.

– Venezuela: 11:00 a.m.

– Bolivia: 11:00 a.m.

– Chile: 12:00 p.m.

– Argentina: 12:00 p.m.

– Paraguay: 12:00 p.m.

– Uruguay: 12:00 p.m.

– España: 5:00 p.m. (hora peninsular)

Emociones y amistades en el mundo del cosplay

La sinopsis de esta temporada promete emociones intensas y nuevas amistades para Marin y Wakana. Con un elenco de voces talentosas, como Hina Suguta y Shoya Ishige, la historia se desarrolla con giros inesperados y momentos conmovedores que mantendrán a los espectadores en vilo.

Más contenido para los amantes del anime

En resumen, la segunda temporada de «My Dress-Up Darling» promete ser una experiencia emocionante y llena de sorpresas para todos los seguidores de la serie. Con un elenco talentoso, una trama cautivadora y horarios convenientes para los fanáticos de todo el mundo, esta nueva entrega promete superar todas las expectativas y seguir cautivando a los espectadores con su encanto único. ¡No te pierdas esta increíble aventura en el mundo del cosplay!