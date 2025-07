Guía de episodios de “The Rising of the Shield Hero” – Temporada 4: fecha y hora de estreno de cada capítulo del anime de Crunchyroll

La espera ha terminado para los seguidores de “The Rising of the Shield Hero” (“El ascenso del héroe del escudo” en español), ya que se acerca el regreso de Naofumi en una nueva aventura. Los episodios restantes del arco de la sucesión de Siltvelt, que se encuentran en los volúmenes 12 y 13 de la serie de novelas ligeras escritas por Aneko Yusagi e ilustradas por Minami Seira, serán adaptados en la próxima temporada del anime. Pero, ¿cuántos episodios habrá en esta nueva entrega y cuándo se podrá ver en Crunchyroll?

### Detalles de la Nueva Temporada

Hitoshi Haga, quien trabajó como asistente de dirección en “Made in Abyss”, estará de regreso para dirigir la nueva temporada en el estudio Kinema Citrus. El equipo creativo incluye a Keigo Koyanagi en la composición de la serie, a Franziska van Wulfen, Sana Komatsu y Masahiro Suwa en el diseño de personajes, y a Kevin Penkin, conocido por su trabajo en “Tower of God”, a cargo de la música.

Además, Chiai Fujikawa, una presencia constante en la serie, volverá para interpretar “Eien ni Ikkai no” (“Una vez en la vida”) como la canción de cierre de la cuarta temporada de “The Rising of the Shield Hero”.

### Fecha de Estreno y Distribución

La cuarta temporada de “The Rising of the Shield Hero” está programada para estrenarse el miércoles 9 de julio de 2025 en Crunchyroll, a las 05:30 (PT) / 08:00 (ET) en Estados Unidos, simultáneamente con el estreno en Japón. La plataforma de streaming se encargará de la distribución en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio, la CEI, India y el Sudeste Asiático.

### Número de Episodios

La nueva temporada constará de 12 episodios, al igual que la tercera entrega. La primera temporada tuvo 25 episodios, mientras que la segunda se redujo a 13 capítulos. A continuación, se detalla la fecha de estreno de los primeros episodios:

– Episodio 1: Routine and Girlfriend – 9 de julio de 2025

– Episodio 2: Sigh and Girlfriend – 16 de julio de 2025

– Episodio 3: Fecha por confirmar

### Sinopsis Oficial

Según la sinopsis oficial de Crunchyroll, en la cuarta temporada de “The Rising of the Shield Hero”, Naofumi se enfrentará a nuevos desafíos mientras se prepara para el regreso del Fénix. Raphtalia será atacada por asesinos de Q’ten Lo, quienes la confundirán con una usurpadora del trono. Naofumi viajará a Siltvelt, donde será aclamado como un salvador demi-humano, pero no todos lo recibirán con los brazos abiertos.

En un Q’ten Lo políticamente volátil, Raphtalia se convertirá en un símbolo revolucionario. En medio del caos creciente, Naofumi tendrá que unir a sus aliados y guiarlos hacia la salvación.

### Voces Principales

El elenco de voces incluye a los siguientes actores:

– Kaito Ishikawa como Naofumi Iwatani

– Asami Seto como Raphtalia

– Rina Hidaka como Filo

– Maaya Uchida como Melty Q Melromarc

– Yoshitsugu Matsuoka como Ren Amaki

– Sarah Emi Bridcutt como Myne

– Yoshitaka Yamaya como Itsuki Kawasumi

– Makoto Takahashi como Motoyasu Kitamura

– Faye Mata como Myne

– Natsuko Hara como Rishia Ivyred

### Conclusión

El regreso de “The Rising of the Shield Hero” está cada vez más cerca, y los fanáticos podrán deleitarse con nuevas emocionantes aventuras de Naofumi y su equipo. Con una nueva temporada llena de desafíos y giros inesperados, esta serie promete seguir cautivando a su audiencia. No te pierdas el estreno de la cuarta temporada en Crunchyroll y prepárate para sumergirte en un mundo lleno de acción y fantasía. ¡El héroe del escudo está de regreso!